Спустя 4 дня удалось ликвидировать пожар в Вецмилгрависе

Как сообщили в службе, пожар был ликвидирован в 19:37.

Спасатели ранее сообщали, что работы по тушению потребовали много времени, так как склад был заполнен лесоматериалами, поэтому было необходимо осуществить их вывоз и перевалку.

Уже сообщалось, 30 ноября в 12:47 поступил вызов на ул. Галес в Риге, где открытым пламенем горел одноэтажный ангар с готовой продукцией на площади 720 кв. м. Работы по тушению осложнял тот факт, что в помещениях ангара находились лесоматериалы и существовала угроза распространения. На месте происшествия был создан оперативный штаб.

В работах по ликвидации пожара была задействована и техника предприятия. На мероприятии работали более 40 пожарных. Этот пожар повышенной опасности удалось локализовать в 23:53.