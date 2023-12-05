Стратегия будущего Latvijas pasts: торговые центры и расширение сети пакоматов

По ее словам, Latvijas pasts хочет, чтобы почтовые отделения работали как можно дольше, а услуги предоставлялись в наиболее доступных местах, в том числе для людей с ограниченными возможностями. "Поэтому будущая стратегия заключается в том, что Latvijas pasts будет стараться находиться в торговых центрах", - сказала Краузе-Чеботаре.

Она пояснила, что до торговых центров легче добраться, в том числе на общественном транспорте, а также они открыты по субботам и воскресеньям.

Краузе-Чеботаре добавила, что компания разработала стратегию будущего, которую еще предстоит согласовать со всеми соответствующими инстанциями.

В частности, было одобрено расширение сети пакоматов. По словам руководителя почты, в следующем году у Latvijas pasts будет самая большая сеть пакоматов - больше, чем у конкурентов.

Оборот Latvijas pasts в прошлом году составил 100,009 миллиона евро, что на 5,1% меньше, чем в 2021 году, а прибыль - 2,21 миллиона евро по сравнению с убытками годом ранее.

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