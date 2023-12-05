Комиссия поддержала перед окончательным чтением проект госбюджета на 2024 год

Сейм рассмотрит бюджет на своем заседании в четверг, 7 декабря.

Проект государственного бюджета на 2024 год и бюджетные рамки на 2024, 2025 и 2026 годы, утвержденные правительством в начале ноября, предусматривают поступления в размере 14,486 млрд евро и расходы в размере 16,212 млрд евро в консолидированном государственном бюджете на следующий год.

В бюджете правительства, которое охватывает всю структуру государственного и местного управления, а также учреждения социального обеспечения, в следующем году планируются поступления в размере 17,8 млрд евро и расходы в размере 19,1 млрд евро. Таким образом, дефицит бюджета общего правительства в 2024 году запланирован на уровне 1,3 млрд евро, или 2,8% валового внутреннего продукта (ВВП).

Дефицит бюджета в 2025 году прогнозируется на уровне 2,3 % ВВП, а в 2026 году - 0,9% ВВП.

Государственный долг в следующем году прогнозируется на уровне 18,6 млрд евро, или 41% ВВП.

Тремя основными национальными приоритетами являются внутренняя и внешняя безопасность, образование и здравоохранение.

По сравнению с бюджетом на 2023 год, доходы государственного бюджета на 2024 год увеличатся на 1,763 млрд евро, а расходы - на 1,538 млрд евро.

В основной бюджет планируется собрать 10,016 млрд евро доходов и 12,148 млрд евро расходов. В специальном бюджете запланированы доходы в размере 4,761 млрд евро и расходы в размере 4,356 млрд евро.

Прогноз инфляции, использованный при подготовке бюджета, составляет 2,2% на 2024 год, 2,5% на 2025 год и 2,3% на 2026 год.

Ранее на заседании правительства министр финансов Арвил Ашераденс сообщил, что бюджет 2024 года содержит минимальные изменения в налоговой политике и не предусматривает значительного увеличения налоговой нагрузки на население.

Премьер-министр Эвика Силиня ранее заявила, что бюджет 2024 года - это бюджет безопасности и устойчивости Латвии. Задача правительства также состоит в том, чтобы дополнительные инвестиции в здравоохранение и образование были ощутимы для населения Латвии.

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