airBaltic в зимнем сезоне откроет четыре новых направления

Представители компании сообщают, что полеты по маршруту Тампере-Тенерифе будут осуществляться два раза в неделю, по маршруту Тампере-Гран-Канария - один раз в неделю, по маршруту Тампере-Таллин - шесть раз в неделю, а по маршруту Тампере-Киттиля - два раза в неделю.

В частности, представители компании отмечают, что перелет из Тампере на остров Гран-Канария длится шесть часов и 30 минут.

Кроме новых маршрутов, airBaltic увеличила количество рейсов между Тампере и Амстердамом - теперь сообщение осуществляется ежедневно.

airBaltic также обеспечивает прямые рейсы из Тампере в Копенгаген и Амстердам, в Малагу и на остров Родос, в дополнение к прямым рейсам в Ригу.

Как сообщалось, оборот концерна airBaltic в прошлом году составил 500,17 млн евро, что в 2,5 раза больше, чем в 2021 году, а убытки компании сократились в 2,5 раза - до 54,219 млн евро.

За девять месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот концерна airBaltic увеличился на 40,8% и составил 510,632 млн евро. В этом году за девять месяцев airBaltic получил прибыль в размере 9,122 млн евро в противоположность убыткам годом ранее.

Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, а компании Aircraft Leasing 1, которая принадлежит датскому бизнесмену Ларсу Тусену, - 2,03%.

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