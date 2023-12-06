С 6 декабря жители Юрмалы могут бесплатно ездить на поезде до Риги

Чтобы пользоваться бесплатными поездками, декларированное место жительства в Юрмале должно быть оформлено до полуночи 1 января этого года, сообщили в муниципалитете. Если в 2023 году место жительства в Юрмале не задекларировано, то для того, чтобы пользоваться бесплатными поездками в 2024 году, задекларироваться необходимо до конца 31 декабря 2023 года. В этом случае бесплатно ездить на поездах можно будет с 7 января.

Перед каждой поездкой нужно будет оформить бесплатный билет - сделать это уже в поезде не удастся. Билет можно оформить как в электронном виде (на сайте vivi.lv или в мобильном приложении Vivi Latvija), так и в кассах Юрмальских ж/д-станций. Бесплатный билет на поезд необходимо зарегистрировать у контролера - если этого не сделать три раза подряд, бесплатные поездки будут заблокированы на 120 дней. Это условие введено для того, чтобы самоуправление могло производить точную оплату поездок с AS Pasažieru vilciens, осуществляющим железнодорожные пассажирские перевозки под брендом Vivi.