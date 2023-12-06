С 6 декабря жители Юрмалы могут бесплатно ездить на поезде до Риги

Со среды, 6 декабря, жители, задекларированные в Юрмале и имеющие действующую карту юрмальчанина, смогут пользоваться бесплатными поездками на поезде по любому маршруту железнодорожного участка Кемери - Рига - Кемери. Об этом RUS TVNET сообщили в Юрмальской администрации. Два бесплатных билета в день могут получить те задекларированные в Юрмале жители, у которых оформлена карта юрмальчанина или удостоверение школьника Юрмалы.
Чтобы пользоваться бесплатными поездками, декларированное место жительства в Юрмале должно быть оформлено до полуночи 1 января этого года, сообщили в муниципалитете. Если в 2023 году место жительства в Юрмале не задекларировано, то для того, чтобы пользоваться бесплатными поездками в 2024 году, задекларироваться необходимо до конца 31 декабря 2023 года. В этом случае бесплатно ездить на поездах можно будет с 7 января.
Перед каждой поездкой нужно будет оформить бесплатный билет - сделать это уже в поезде не удастся. Билет можно оформить как в электронном виде (на сайте vivi.lv или в мобильном приложении Vivi Latvija), так и в кассах Юрмальских ж/д-станций. Бесплатный билет на поезд необходимо зарегистрировать у контролера - если этого не сделать три раза подряд, бесплатные поездки будут заблокированы на 120 дней. Это условие введено для того, чтобы самоуправление могло производить точную оплату поездок с AS Pasažieru vilciens, осуществляющим железнодорожные пассажирские перевозки под брендом Vivi.
Юрмала - первый и единственный город в Латвии, который целенаправленно движется к обеспечению своих жителей более экологически чистым и удобным методом передвижения, заявляют в муниципалитете. С 2018 года жители Юрмалы получили возможность бесплатно ездить на городских автобусах, а теперь юрмалчанам ежедневно будут доступны две бесплатные поездки на поезде.
Это целенаправленный шаг муниципалитета по улучшению мобильности граждан, снижению интенсивности дорожного движения, а также заботе об окружающей среде, стимулирование использования более экологически чистого транспорта, сообщили в городском самоуправлении.
"Для Юрмалы, как единственного курортного города в Латвии, особенно важно заботиться и об охране окружающей среды, - подчеркивает Рита Спроге, председатель Юрмальской городской думы. - На национальном уровне железная дорога определена как основа транспортной системы, и с введением бесплатного проезда на поезде Юрмала также внесет свой вклад в реализацию национальной стратегии по использованию более экологически чистого транспорта".
"Нам приятно видеть, что поезд все чаще выбирают в качестве удобного, безопасного и экологически чистого вида транспорта не только частные лица, компании, но и на уровне муниципалитетов. Мы верим, что это станет стимулом для ряда юрмальчан все чаще выбирать его для своих путешествий", - говорит председатель правления АS Pasažieru vilciens Роджер Янис Григулис.
Бесплатный общественный транспорт для снижения интенсивности дорожного движения и поддержания экологической чистоты используется и в других частях мира; всего общественный транспорт бесплатно или со значительными скидками предоставляют более 100 городов на планете.
Так, в Таллинне бесплатный общественный транспорт доступен жителям с 2013 года. Люксембург для своих граждан ввел бесплатный общественный транспорт - поезда, трамваи и автобусы - с целью сокращения пробок и заботы о сохранении качества окружающей среды в 2020 году. С 2022 года на Мальте также введен бесплатный общественный транспорт.
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