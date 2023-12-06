В Латвии самая высокая процентная ставка по жилищным кредитам в Европе

Средняя процентная ставка по жилищному кредиту в еврозоне по состоянию на октябрь составляла 3,91%, в то время как в Эстонии она достигла 5,84%. Выше ставка только в Латвии и Литве, сообщает Rus.Postimees со ссылкой на ERR.