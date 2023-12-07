За год через тароматы пожертвовано 327 000 евро

Представители DIO сообщают, что впредь направлять пожертвования через тароматы можно будет на четыре благотворительные цели. Если до сих пор пожертвования направлялись детям украинских беженцев, нуждающимся пенсионерам и животным в приютах, то отныне пожертвования смогут быть направлены и на поддержку тяжелобольных детей.

Семьи тяжелобольных детей получат финансовую поддержку для покрытия расходов на лечение, приобретение медикаментов, операции, реабилитацию и приобретение различных вспомогательных средств.

По информации DIO, из пожертвованной за год суммы 133 032 евро переданы детям украинских беженцев, 64 023 евро направлены на поддержку малоимущих пенсионеров, а 130 000 евро переведены обитателям приютов для животных.

На пожертвованные средства оказана поддержка 594 нуждающимся пожилым людям, 632 беженцам из Украины, а также 1685 животным в шести приютах.

Обобщенные данные также свидетельствуют, что

самую крупную сумму - 122 402 евро - за год пожертвовали рижане.