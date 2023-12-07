За год через тароматы пожертвовано 327 000 евро

В рамках совместной инициативы пожертвований SIA Depozīta iepakojuma operators (DIO) и благотворительной организации Ziedot.lv за год через тароматы жители пожертвовали на благотворительные цели 3,271 млн упаковок, что соответствует 327 055 евро, сообщили агентству LЕТА представители DIO.
Представители DIO сообщают, что впредь направлять пожертвования через тароматы можно будет на четыре благотворительные цели. Если до сих пор пожертвования направлялись детям украинских беженцев, нуждающимся пенсионерам и животным в приютах, то отныне пожертвования смогут быть направлены и на поддержку тяжелобольных детей.
Семьи тяжелобольных детей получат финансовую поддержку для покрытия расходов на лечение, приобретение медикаментов, операции, реабилитацию и приобретение различных вспомогательных средств.
По информации DIO, из пожертвованной за год суммы 133 032 евро переданы детям украинских беженцев, 64 023 евро направлены на поддержку малоимущих пенсионеров, а 130 000 евро переведены обитателям приютов для животных.
На пожертвованные средства оказана поддержка 594 нуждающимся пожилым людям, 632 беженцам из Украины, а также 1685 животным в шести приютах.
Обобщенные данные также свидетельствуют, что
самую крупную сумму - 122 402 евро - за год пожертвовали рижане.
"Общие тенденции свидетельствуют, что пользователи депозитной системы жертвуют примерно 1% от возвращенной депозитной платы", - добавляет председатель правления DIO Микс Стуритис.
Уже сообщалось, что возможность совершать пожертвования через тароматы доступна по всей Латвии с декабря 2022 года.
В Латвии депозитная система упаковки напитков начала действовать 1 февраля 2022 года. Государственная служба окружающей среды по итогам конкурса решила на семь лет доверить систему депозитной упаковки DIO.
В прошлом году, когда в Латвии начала работать депозитная система, компания DIO работала с оборотом 18,474 млн евро и прибылью в размере 4,086 млн евро.
Компания зарегистрирована в 2020 году, ее основной капитал составляет 124 500 евро.
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