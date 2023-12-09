Путин пятый раз идет на выборы. Вот как к ним готовятся власть и оппозиция

«Это будут самые непрозрачные выборы за 30 лет существования ЦИК России. Чем сильнее пытаются ограничить наблюдения, тем больше опасаются за то, что это наблюдение может выявить», — сказал Би-би-си другой сопредседатель «Голоса» Станислав Андрейчук. Стать наблюдателем на них сложно — по закону наблюдателей направляют только кандидаты и общественные палаты, сам «Голос» никого послать на участки не может, отметил он: «Но пока права [избирателей] нарушаются, будут активисты, которые хотят наблюдать».

Сопредседатель «Голоса» считает, что власти широко задействуют технологию административного принуждения к голосованию, в том числе и онлайн. Оккупированные территории, где наблюдение невозможно, позволят набрать еще около 4 млн голосов, предполагает он.

По словам Андрейчука, Кремль снова постарается провести «спокойные и скучные выборы», но есть факторы, которые этот план могут испортить: от ситуации на фронте до неожиданного роста популярности одного из «согласованных кандидатов».

Традиционно агитировать за поход на участки (и в поддержку Путина) за несколько месяцев до выборов начинают и прокремлевски настроенные деятели культуры и спортсмены. В прошлую кампанию они делали это, например, через проект Putin Team, созданный хоккеистом Александром Овечкиным. После выборов об этом движении несколько лет ничего не было слышно.

*внесены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

Фото: BBC

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Фото: BBC