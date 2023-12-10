Nekā personīga известно, что расследование антимонопольных органов закончилось неблагоприятно для ассоциации, которая согласилась с фактом нарушений и готова урегулировать и выплатить штраф. Неофициально известно, что он составит почти 400 тысяч евро.

Латвийское бюро автостраховщиков (LTAB) включило сумму штрафа, подлежащую выплате Совету по конкуренции, в бюджет следующего года. "Если соглашение будет заключено между LTAB как ассоциацией и Советом по конкуренции, нам нужно где-то найти эти деньги. И единственное решение - забрать их у участников. И в длительный период оплатить Совету по конкуренции", - говорит Абашин.

Сейчас Balcia является одним из членов ассоциации и не согласна с таким планом. В компании подчеркивают, что в бюджете LTAB на следующий год необоснованно увеличены выплаты участников, также будут увеличены обязательные отчисления для страховщиков с каждого проданного полиса OCTA. Это приведет к удорожанию цен на полисы в следующем году, уверен страховщик.

"Как Balcia, мы видим, что бюджет следующего года включает значительные и неоправданные расходы. Что определенно повысит цены на OCTA", - говорит председатель правления Balcia Insurance SE Янис Луцаус.