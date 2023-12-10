В ближайшее время ожидается решение Совета по конкуренции, которое коснется каждого автовладельца в Латвии. Органы надзора за конкурентным рынком признали, что на рынок OCTA в течение 10 лет не разрешили выйти новому страховщику, и это было серьезным нарушением конкуренции. Ассоциация, в которую входят остальные страховщики, согласна на штраф. Однако оплата штрафа ложится на плечи покупателей полиса OCTA, выяснила передача Nekā personīga на TV3.
Два года назад Nekā personīga рассказала о страховой компании Balcia, которая хотела стать участником прибыльного бизнеса OCTA. Это было бы выгодно и покупателям. Обязательное гражданско-правовое страхование в Латвии предлагают восемь страховщиков, а еще одна повысила бы конкуренцию. В прошлом году суммы премий, подписанных OCTA в Латвии, составили более 108 миллионов евро. А публичные отчеты в Латвии показывают, что большинство участников рынка работали с прибылью.
Однако Balcia столкнулась с сопротивлением. Компании была выдана лицензия на деятельность, но для того, чтобы начать продавать полисы, предприятию пришлось присоединиться к частной компании Latvijas transporta apdrošinātāju birojs и заплатить вступительный взнос в размере 137 000 долларов США. Государство поручило этому объединению заботиться о гарантийном фонде OCTA, который покрывает ущерб, причиненный незастрахованными автомобилями.
По данным Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), косвенную значительную долю в капитале Balcia имеют братья Гинт, Паул и Март Дандзберги. Когда-то они владели страховой компанией BTA, которая была членом этой ассоциации и согласилась на вступительные взносы. За счет этих платежей в основном поддерживаются и развиваются IТ-системы OCTA.
В 2021 году, когда связанная с братьями Дандзбергами компания Balcia вернулась на рынок в качестве нового игрока, она не захотела платить большой вступительный взнос. Тогда глава ассоциации был уверен, что, не пуская на рынок нового игрока, поступает законно.
Balcia обратилась в суд и Совет по конкуренции с просьбой выяснить, не искажает ли введение таких барьеров рынки OCTA. В феврале прошлого года Сенат Верховного суда принял положительное решение для Balcia . В Сенате заявили, что ассоциация подчиняется Министерству финансов и выполняет задачи государственного управления, делегированные законом OCTA. В мае Минфин признал, что ассоциация не имеет права требовать вступительный взнос, и Balcia начала продавать полисы OCTA.
"Мы не знали, что мы как ассоциация выполняем функцию, делегированную государством. По сути, благодаря этому решению суда мы превратились из невиновных в несколько виновных. Дело в том, что при введении этой платы в 2005 году не было никакой цели исказить рынок или тормозить выход на рынок нового игрока", - рассказал Nekā personīga председатель правления общества Latvijas transporta apdrošinātāju birojs Янис Абашин.
Однако Совет по конкуренции выявил нарушения, которые имели негативные последствия для конкуренции. За задержку выхода на рынок нового участника рынка OCTA надзорные органы оштрафуют ассоциацию.
Совет по конкуренции не согласился на интервью и ответил на вопрос программы в письменном виде, публично до завершения расследования не предоставив информацию о расследуемых случаях возможных нарушений Закона о конкуренции.
Nekā personīga известно, что расследование антимонопольных органов закончилось неблагоприятно для ассоциации, которая согласилась с фактом нарушений и готова урегулировать и выплатить штраф. Неофициально известно, что он составит почти 400 тысяч евро.
Латвийское бюро автостраховщиков (LTAB) включило сумму штрафа, подлежащую выплате Совету по конкуренции, в бюджет следующего года. "Если соглашение будет заключено между LTAB как ассоциацией и Советом по конкуренции, нам нужно где-то найти эти деньги. И единственное решение - забрать их у участников. И в длительный период оплатить Совету по конкуренции", - говорит Абашин.
Сейчас Balcia является одним из членов ассоциации и не согласна с таким планом. В компании подчеркивают, что в бюджете LTAB на следующий год необоснованно увеличены выплаты участников, также будут увеличены обязательные отчисления для страховщиков с каждого проданного полиса OCTA. Это приведет к удорожанию цен на полисы в следующем году, уверен страховщик.
"Как Balcia, мы видим, что бюджет следующего года включает значительные и неоправданные расходы. Что определенно повысит цены на OCTA", - говорит председатель правления Balcia Insurance SE Янис Луцаус.
В свою очередь, Абашин считает: "На политику OCTA гораздо больше влияют многие другие аспекты, такие как инфляция в секторе авторемонта, в секторе труда или в медицинском секторе. Если нам, как LTAB, придется выплатить какую-либо сумму урегулирования, влияние на цены OCTA будет микроскопическим или практически нулевым".
"В очередной раз они хотят, чтобы за их ошибки заплатили жители страны", - говорит председатель Бюджетно-финансовой комиссии Сейма Янис Рейрс ("Новое Единство").
Бюджет Латвийского бюро автостраховщиков не обязательно должен утверждаться министерством, но оно должно контролировать выполнение делегированных обществу задач госуправления. Выплаты предусмотрены законом OCTA, и их надзор находится в ведении министерства.
Рейрс был министром финансов, когда Balcia начала судебный процесс по выходу на рынок OCTA. Как глава бюджетной комиссии Сейма Рейрс теперь обещает оценить в парламенте, насколько оправданно LTAB выполняет делегированную государством функцию и должно ли государство взять ее на себя.
"Мы определили большую независимость этих институтов, и когда мы реально оцениваем нынешнюю ситуацию, то оказывается, что они работают не на благо общества, а на благо тех, кого они курируют. Но мы должны работать на благо общества. И когда мы будем говорить об изменениях в этом законе, будем смотреть на него с этой точки зрения", - заявил программе Рейрс.
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