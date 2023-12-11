Скидка 20% на поезда в будние дни будет действовать до весны

В компании сообщили, что 20-процентная скидка на билеты на более чем 50 электропоездов по будням будет действовать до 19 апреля 2024 года.

Представители Pasažieru vilciens отмечают, что это стимулирует людей ездить на электричках в то время, когда пассажиропоток меньше.

При покупке электронного билета на Елгавской или Айзкраукльской линии цена уже будет указана с 20-процентной скидкой, а также с дополнительной скидкой 5% или 10%, действующей при покупке билета в электронном виде.

RUS TVNET уже сообщал, что новые электропоезда с пятницы, 15 декабря, начнут курсировать сразу по нескольким маршрутам.

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