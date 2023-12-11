Во вторник пройдут снег и дожди

В западной части страны осадков будет мало. В некоторых районах Латвии также ожидаются небольшие дожди и туман, а облачно будет на всей территории.

Максимальная температура воздуха составит -2...+2 градуса.

В Риге вторник будет облачным, с небольшим снегом, моросящим дождем и туманом. Ветер слабый, температура воздуха - около нуля.

Погодой управляет циклон, центр которого перемещается из Литвы в Эстонию.

Галерея: Зима в Риге

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