Во вторник пройдут снег и дожди

Во вторник, 12 декабря, в Видземе, Латгале и Селии будет идти продолжительный снег, местами снежный покров станет толще на пять сантиметров, прогнозируют синоптики.
В западной части страны осадков будет мало. В некоторых районах Латвии также ожидаются небольшие дожди и туман, а облачно будет на всей территории.
Максимальная температура воздуха составит -2...+2 градуса.
В Риге вторник будет облачным, с небольшим снегом, моросящим дождем и туманом. Ветер слабый, температура воздуха - около нуля.
Погодой управляет циклон, центр которого перемещается из Литвы в Эстонию.
Галерея: Зима в Риге
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