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Во вторник пройдут снег и дожди

rus.tvnet.lv/LETA
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Первый снег в Риге
Первый снег в Риге Фото: Edijs Pālens/LETA

Во вторник, 12 декабря, в Видземе, Латгале и Селии будет идти продолжительный снег, местами снежный покров станет толще на пять сантиметров, прогнозируют синоптики.

В западной части страны осадков будет мало. В некоторых районах Латвии также ожидаются небольшие дожди и туман, а облачно будет на всей территории.

Максимальная температура воздуха составит -2...+2 градуса.

В Риге вторник будет облачным, с небольшим снегом, моросящим дождем и туманом. Ветер слабый, температура воздуха - около нуля.

Погодой управляет циклон, центр которого перемещается из Литвы в Эстонию.

Галерея: Зима в Риге

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