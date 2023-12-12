Суд обязал VID выплатить налогоплательщику отобранную ранее поддержку в связи с Covid-19

Как сообщает агентство LETA, у VID была задача выплатить налогоплательщикам поддержку в связи со снижением доходов, что возникло во время пандемии Covid-19 из-за объявленного в стране режима чрезвычайной ситуации и установленных ограничений на хозяйственную деятельность.

В ходе пост-клиринговой проверки получения и использования государственной помощи VID установила, что налогоплательщик незаконно получил государственную помощь на пополнение оборотных средств (грант). VID приняла решение о взыскании гранта и процентов, или в общей сложности 29 521,10 евро.

В результате, налогоплательщик вернул грант на счет Госкассы, но подал иск в Административный районный суд, который 31 августа 2023 года отменил решение VID со дня его принятия. Решение вступило в силу 3 октября.

В настоящее время остаток выделенных средств составляет 18 568 евро, поэтому VID необходимо дополнительно 10 954 евро, чтобы выполнить решение суда.

Несмотря на то, что поддержка в связи с Covid-19 больше не оказывается, VID, основываясь на решениях судов, обеспечивает возврат помощи, ранее незаконно удержанной или взысканной с налогоплательщика.

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