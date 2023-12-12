В Яунпилсском замке начинаются реставрационные работы

Договор на замену всей крыши и частичную реставрацию фасада и окон был заключен с предприятием Pretpils после процедуры закупки. Договор должен быть выполнен в течение шести месяцев, а общая стоимость ремонтных работ составляет 0,9 миллиона евро.

Из этой суммы 0,45 млн евро покрывает страховщик, а остальные 0,45 млн евро - Тукумское самоуправление, в том числе с использованием помощи Министерства охраны среды и регионального развития на устранение ущерба, причиненного градом, и пожертвований.

Во время бури и града была повреждена крыша, и стоимость ремонта еще оценивается. Окончательная смета будет составлена после устранения повреждений крыши. Стоимость этих работ также будет представлена страховщику.

Организованный замком в августе благотворительный концерт "Музыкой против бури" собрал 25 000 евро, из которых 5 000 евро были направлены в пользу Яунпилсской церкви, яунпилсских домохозяйств и на ремонтные материалы для замка.

В настоящее время замок полностью функционирует, предоставляя все услуги и соблюдая все правила безопасности, чтобы посетители могли безопасно передвигаться по территории. На время ремонтных работ были построены туннели, и, к сожалению, снаружи замок полностью осмотреть невозможно.

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