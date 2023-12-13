Изменения в индексации пенсий могут наступить в начале следующего года

По словам политика, Министерство благосостояния приступило к оценке плана по индексации пенсий два раза в год, но окончательного решения пока нет. Он надеется, что сможет предложить конкретные решения в январе или феврале.

Возможны разные решения - это и индексация пенсий дважды в год, и пересмотр индексов "в соответствии с экономическими изменениями, которые происходят в стране".

Аугулис собирается посетить правление Федерации пенсионеров, чтобы обсудить эти вопросы и поработать над результатом сотрудничества.

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