Полиция ищет пропавшую Александру. У девочки возможны проблемы со здоровьем

Госполиция разыскивает пропавшего Александру Полищук, 2008 года рождения, которая 12 декабря около 22:20 вышла из дома в Цекуле Саласпилсской волости Саласпилсского края и до сих пор не вернулась. У девочки возможны проблемы со здоровьем, сообщили в Госполиции.