Полиция ищет пропавшую Александру. У девочки возможны проблемы со здоровьем

Госполиция разыскивает пропавшего Александру Полищук, 2008 года рождения, которая 12 декабря около 22:20 вышла из дома в Цекуле Саласпилсской волости Саласпилсского края и до сих пор не вернулась. У девочки возможны проблемы со здоровьем, сообщили в Госполиции.
Внешние приметы девочки: рост 154 см, среднего телосложения, темно-каштановые волосы чуть выше плеч, с пирсингом посередине носа. На ней была черная куртка, темные спортивные брюки и спортивная обувь.
Госполиция призывает ознакомиться с фотографией пропавшей девочки и отозваться всех, кто располагает информацией о ее возможном местонахождении, позвонив по номеру 650 024 00 или 110.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!