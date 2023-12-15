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Полиция ищет пропавшую Александру. У девочки возможны проблемы со здоровьем

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Полиция ищет пропавшую Александру. У девочки возможны проблемы со здоровьем
Полиция ищет пропавшую Александру. У девочки возможны проблемы со здоровьем Фото: Valsts policija

Госполиция разыскивает пропавшего Александру Полищук, 2008 года рождения, которая 12 декабря около 22:20 вышла из дома в Цекуле Саласпилсской волости Саласпилсского края и до сих пор не вернулась. У девочки возможны проблемы со здоровьем, сообщили в Госполиции.

Внешние приметы девочки: рост 154 см, среднего телосложения, темно-каштановые волосы чуть выше плеч, с пирсингом посередине носа. На ней была черная куртка, темные спортивные брюки и спортивная обувь.

Госполиция призывает ознакомиться с фотографией пропавшей девочки и отозваться всех, кто располагает информацией о ее возможном местонахождении, позвонив по номеру 650 024 00 или 110.

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