Запрыгнуть в последний вагон: как из-за новых электричек Латвия чуть не потеряла 100 млн евро

Сейчас ни производителям поездов, ни заказчику уже некуда отступать, потому что, если не ввести в эксплуатацию определенное количество электропоездов, для латвийской стороны это будет означать потерю более 100 млн евро софинансирования по заключенному в 2019 году договору.

Председатель правления VAS Pasažieru vilciens Роджерс Янис Григулис сообщил, что чешский завод Škoda Vagonka в настоящее время готов передать перевозчику 15 новых электропоездов, а все заказанные 32 электропоезда будут получены до середины 2024 года. Поезда будут курсировать по электрифицированным железнодорожным направлениям в Айзкраукле, Тукумс, Скулте и Елгаву.

Для общественного транспорта Латвии это исторический день, так как пассажиры смогут ездить на совершенно новых поездах, в которые можно удобно зайти и выйти.

Печально, что для обеспечения столь очевидного удобства ушло почти 20 лет.

Только закупка новых поездов длилась 15 лет, так как конкурсы на поставку поездов объявлялись и отменялись не менее четырех раз. Однако тернистый путь к новым поездам на этом не закончился: первоначальные планы были существенно скорректированы глобальным хаосом, вызванным пандемией Covid-19, затем последовала российская агрессия в Украине, сделавшая невозможными самые логичные маршруты доставки поездов в Латвию, долгая сертификация, испытания на безопасность и т. д.

Škoda Vagonka произвела поезда для Латвии на основе уже проверенной модели пригородных поездов RegioPanter. Новые поезда оборудованы туалетами, кондиционерами и пунктами зарядки мобильных телефонов. Однако для Латвии самым важным улучшением станет посадка в вагоны на одном уровне с перронами. Двойные двери шириной 1,3 метра также повысят скорость посадки и высадки пассажиров.

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