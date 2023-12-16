Новые электропоезда начали курсировать и в направлении Елгавы

"Пока эта опция предусмотрена только для мобильного приложения, но компания рассматривает возможность размещения информации и на сайте", - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможных штрафах для чешской компании Škoda Vagonka за то, что она не поставила новые электропоезда в срок, Григулис сказал, что самым важным делом для PV в ближайшие несколько дней будет приемка поездов. Что касается штрафов, то юристы должны завершить анализ и сказать, сколько дней опоздания оправданны, а сколько - нет, добавил Григулис.

Он также признал, что в новых электропоездах нет стоек для велосипедов, но решение проблемы уже проработано с компанией Škoda Vagonka.

"Определенно потребуется дополнительное финансирование, но если решения будут приняты достаточно быстро, то велосипедные штативы могут появиться уже в начале лета", - сказал председатель правления PV.

Как сообщалось, в пятницу три новых электропоезда начали пассажирское сообщение на линиях в Тукумс, Айзкраукле и Скулте, а в субботу, 16 декабря, выйдут и на еглавское направление.

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