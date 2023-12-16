Новые электропоезда начали курсировать и в направлении Елгавы

В субботу, 16 декабря, AS Pasažieru vilciens (PV) начинает пассажирские перевозки новыми электропоездами в направлении Елгавы.
Галерея: Новые электропоезда
Также новые электропоезда продолжают курсировать в направлении Тукумса, Айзкраукле и Скулте.
Информация о расписании новых электропоездов с сегодняшнего дня по 18 декабря доступна на vivi.lv.
Pasažieru vilciens сообщает, что 16 декабря, на железнодорожной линии Елгава - Рига, новые электропоезда планируют выполнить рейсы:
- Рига (время отправления - 5:29) - Елгава (время прибытия - 6:17);
- Елгава (7:03) - Рига (7:48);
- Рига (6:14) - Елгава (7.01);
- Елгава (7.46) - Рига (8.33);
- Рига (8.44) - Елгава (9.29);
- Елгава (9.47) - Рига (10.33);
- Рига (10.44) - Елгава (11:29);
- Елгава (11:46) - Рига (12:33);
- Рига (12:44) - Елгава (13:29);
- Елгава (13:46) - Рига (14:33);
- Рига (14:44) - Елгава (15:29).
Уже сообщалось, что Pasažieru vilciens (PV) в пятницу, 15 декабря, начал пассажирские перевозки на трех новых электропоездах в направлении Тукумса, Айзкраукле и Скулте.
Видео: Поезка на новом электропоезде
Председатель правления PV Роджер Янис Григулис сообщил, что в конце этого года пассажиров будут перевозить уже 19 новых электропоездов.
Он отметил, что в настоящее время PV владеет тремя электропоездами, а всего в Латвию доставлено 20. Производитель поездов, чешская компания Škoda Vagonka, намерена до конца этого года передать PV в целом 19 электропоездов.
Григулис также отметил, что мобильное приложение PV Vivi позволит видеть, по каким маршрутам курсируют новые поезда, а по каким - старые.
"Пока эта опция предусмотрена только для мобильного приложения, но компания рассматривает возможность размещения информации и на сайте", - сказал он.
Отвечая на вопрос о возможных штрафах для чешской компании Škoda Vagonka за то, что она не поставила новые электропоезда в срок, Григулис сказал, что самым важным делом для PV в ближайшие несколько дней будет приемка поездов. Что касается штрафов, то юристы должны завершить анализ и сказать, сколько дней опоздания оправданны, а сколько - нет, добавил Григулис.
Он также признал, что в новых электропоездах нет стоек для велосипедов, но решение проблемы уже проработано с компанией Škoda Vagonka.
"Определенно потребуется дополнительное финансирование, но если решения будут приняты достаточно быстро, то велосипедные штативы могут появиться уже в начале лета", - сказал председатель правления PV.
Как сообщалось, в пятницу три новых электропоезда начали пассажирское сообщение на линиях в Тукумс, Айзкраукле и Скулте, а в субботу, 16 декабря, выйдут и на еглавское направление.
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