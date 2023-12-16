В возрасте 75 лет скончался публицист и журналист Виктор Авотиньш

Скончался журналист и публицист Виктор Авотиньш, сообщила в Facebook его многолетняя коллега Анита Даукште.
Еще только 12 декабря Виктор Авотиньш отметил свое 75-летие.
Как сообщает газета Neatkarīgā Rīta Avīze, Виктор Авотиньш родился в 1947 году в Лудзе, детство провел в Цирмской волости. Учился в Сунтажской средней школы, закончил Рижский институт гражданской авиации. Работал инженером-программистом в Научно-исследовательском институте автоматизированных систем управления гражданской авиации в Риге.
Авотиньш работал в нескольких печатных изданиях: был ответственным секретарем и заместителем редактора газеты Literatūra un Māksla, ответственным секретарем и заместителем главного редактора журнала Daugava, заместителем редактора газеты Latvijas Jaunatne.
С 1989 по 1990 год был председателем правления Латвийского союза журналистов; несколько лет Авотиньш занимал пост председателя Союза писателей.
Был главным редактором газеты Jaunā Avīze; с 1998 года он работал в газете Neatkarīgā Rīta avīze.
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