В возрасте 75 лет скончался публицист и журналист Виктор Авотиньш

Еще только 12 декабря Виктор Авотиньш отметил свое 75-летие.

Как сообщает газета Neatkarīgā Rīta Avīze, Виктор Авотиньш родился в 1947 году в Лудзе, детство провел в Цирмской волости. Учился в Сунтажской средней школы, закончил Рижский институт гражданской авиации. Работал инженером-программистом в Научно-исследовательском институте автоматизированных систем управления гражданской авиации в Риге.

Авотиньш работал в нескольких печатных изданиях: был ответственным секретарем и заместителем редактора газеты Literatūra un Māksla, ответственным секретарем и заместителем главного редактора журнала Daugava, заместителем редактора газеты Latvijas Jaunatne.

С 1989 по 1990 год был председателем правления Латвийского союза журналистов; несколько лет Авотиньш занимал пост председателя Союза писателей.

Был главным редактором газеты Jaunā Avīze; с 1998 года он работал в газете Neatkarīgā Rīta avīze.

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