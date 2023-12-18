После летнего урагана десятки фермерских хозяйств рискуют обанкротиться. Как поможет государство?

После бури 7 августа несколько десятков крестьянских хозяйств в Земгале оказались на грани банкротства и не смогут восстановиться самостоятельно. После ноябрьской встречи с государственными чиновниками фермеры направили письмо министру земледелия.

Министерство отметило, что некоторые фермеры предыдущую поддержку уже пропустили. Была, например, программа Службы поддержки села по восстановлению поврежденных ураганом зданий, которой на этой неделе выделили дополнительное финансирование, увеличив общий объем доступных средств с 3 до 4 миллионов евро. Также аграриям доступны кредиты Altum на оборотные средства, которые позволяют покрыть непогашенные обязательства за 2023 год.

Артис Лилле, владелец хозяйства Ciedras и руководитель инициативной группы пострадавших от града фермеров, заявил: "Кредиты сами по себе хороши, но до определенного предела, потому что некоторые хозяйства находятся в ситуации, когда кредит ухудшит их положение. Им нужен грант как не подлежащая возврату финансовая помощь".

Такие гранты нужны, например, мелким фермерам, которые потеряли в результате стихийного бедствия почти весь урожай и нуждаются в поддержке сейчас, чтобы выжить до следующего сезона. Они не смогут погасить кредит даже при сниженных ставках.

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