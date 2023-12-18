Единственным владельцем ТЦ Mols стала компания, связанная с совладельцем Mego

Владельцами F 8 в равных долях являются Кристине Шулика-Мелеша и Михаил Шулик. В 2022 году оборот F 8 составил 91 855 евро, а убытки - 877 560 евро.

Шулик также является одним из реальных бенефициаров предприятия по оптовой торговле продуктами питания Baltstor Ltd, которое управляет магазинами Mego и Vesko. Шулик является единственным владельцем AS Magnons, которому принадлежит 61,98% капитала Baltstor. В 2022 году оборот Baltstor составил 49,242 млн евро, а прибыль - 349 641 евро.

Единственным членом правления Tirdzniecības centrs "Mols" назначена Светлана Новикова.

Изменения в составе акционеров и правлении компании были зарегистрированы в Регистре предприятий в пятницу, 15 декабря.

Ранее единственным владельцем Tirdzniecības centrs "Mols" было SIA Citra Development, принадлежащее Signet Bank. Signet Bank стал владельцем Mols в октябре 2022 года.

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