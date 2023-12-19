S&P подтвердило кредитный рейтинг Латвии на уровне A+, сохранив негативный прогноз

Агентство обосновывает сохранение кредитного рейтинга Латвии на уровне A+ дееспособностью правительства Латвии, членством в еврозоне и умеренным уровнем государственного долга.

S&P прогнозирует в этом году спад экономики Латвии на 0,3%, что будет обусловлено падением внутреннего потребления и инвестиций, а также снижением внешнего спроса в странах-основных торговых партнерах Латвии в еврозоне.

Однако в следующем году агентство ожидает, что повышение внутреннего спроса будет способствовать восстановлению экономики, экономический рост достигнет 2%, а инфляционное давление ослабнет. Агентство ожидает, что политический курс страны сохранится, а национальная безопасность останется на первом месте в политической повестке дня.

Согласно прогнозу S&P, валовой внутренний продукт Латвии вырастет на 2,8% в 2025 году и на 2,5% в 2026 году.

Хотя агентство не видит риска открытых военных действий России на территории стран-членов НАТО, оно основывает свой негативный прогноз по кредитному рейтингу Латвии на сохраняющихся косвенных рисках от войны России в Украине, которые могут привести к увеличению государственных расходов на оборону и оказать понижающее давление на экономику и государственные финансы.

Агентство отмечает, что усиленное присутствие НАТО в странах Балтии способствует более тесному сотрудничеству в решении проблем, связанных с рисками национальной безопасности, включая кибербезопасность, и приветствует энергетическую независимость Латвии от России.

В декабре 2022 года S&P также сохранило кредитный рейтинг Латвии на уровне A+, но изменило прогноз по рейтингу со стабильного на негативный.

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