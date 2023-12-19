Президент Банка Латвии: еще рано снижать процентные ставки

Вторая хорошая новость, на которую обращает внимание Казакс, заключается в том, что инфляция резко замедлилась. В ноябре годовая гармонизированная инфляция потребительских цен в еврозоне снизилась до 2,4%, причем инфляция замедлилась быстрее, чем ожидалось. Хотя основной вклад в снижение инфляции внесло падение цен на энергоносители, повышение процентных ставок ЕЦБ привело к замедлению темпов инфляции практически по всем основным группам товаров и услуг.

"Монетарная политика эффективна, нам удалось остановить бег инфляции. Это важно и хорошо, потому что высокая инфляция болезненна для всех, особенно для менее обеспеченных слоев населения, а устойчивый быстрый экономический рост невозможен при непредсказуемо высокой инфляции. Почему мы были и остаемся столь решительными в использовании инструментов монетарной политики для борьбы с инфляцией? Причины кроются не только в текущей ситуации, но и в историческом опыте: 1970-х годов, когда политики допустили ошибку, не обуздав инфляцию, она снова начала расти, причиняя еще больше страданий населению. Мы хорошо усвоили этот урок и сделаем все возможное, чтобы защитить жителей еврозоны, в том числе Латвии, от неконтролируемой и высокой инфляции", - пишет Казакс.