Президент Банка Латвии: еще рано снижать процентные ставки

Пока рано объявлять о победе над инфляцией, а значит, еще не время снижать процентные ставки, пишет президент Банка Латвии Мартиньш Казакс на сайте Makroekonomika.lv.
В четверг, 14 декабря, Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) пересмотрел свои прогнозы развития экономики еврозоны на ближайшие три года и принял решение оставить процентные ставки без изменений.
По словам Казакса, экономика еврозоны "утомлена" - высокая инфляция, резкое повышение процентных ставок, направленное на сдерживание инфляции, геополитические риски и слабость экспортных рынков затормозили экономику.
Хотя ЕЦБ прогнозирует скромный рост на 0,6% для еврозоны в целом в этом году, во второй половине года она оказалась на грани рецессии. Экономика не оживится и в начале 2024 года, а более ощутимый рост ожидается только во второй половине года (0,8% в целом за год).
Аналогичная история и с Латвией: в этом году экономика сократится на 0,4%, в следующем году будет наблюдаться спад, и только во второй половине года наступит более заметный подъем, а в 2024 году общий рост составит 2%.
Казакс отмечает, что существует еще много рисков и возможно, что рост будет медленнее, чем прогнозируется, но на данном этапе нет оснований прогнозировать глубокое сокращение и широкую рецессию.
Хорошей новостью для работников является то, что рынок труда остается сильным, уровень безработицы низкий, рост средней заработной платы опережает рост цен, а доходы населения постепенно начинают восстанавливаться после инфляционного шока.
Вторая хорошая новость, на которую обращает внимание Казакс, заключается в том, что инфляция резко замедлилась. В ноябре годовая гармонизированная инфляция потребительских цен в еврозоне снизилась до 2,4%, причем инфляция замедлилась быстрее, чем ожидалось. Хотя основной вклад в снижение инфляции внесло падение цен на энергоносители, повышение процентных ставок ЕЦБ привело к замедлению темпов инфляции практически по всем основным группам товаров и услуг.
Инфляция уже ниже целевого уровня монетарной политики - 2% - в нескольких странах еврозоны, включая Латвию - 1,1% в ноябре против 21,4% в январе 2023 года.
"Монетарная политика эффективна, нам удалось остановить бег инфляции. Это важно и хорошо, потому что высокая инфляция болезненна для всех, особенно для менее обеспеченных слоев населения, а устойчивый быстрый экономический рост невозможен при непредсказуемо высокой инфляции. Почему мы были и остаемся столь решительными в использовании инструментов монетарной политики для борьбы с инфляцией? Причины кроются не только в текущей ситуации, но и в историческом опыте: 1970-х годов, когда политики допустили ошибку, не обуздав инфляцию, она снова начала расти, причиняя еще больше страданий населению. Мы хорошо усвоили этот урок и сделаем все возможное, чтобы защитить жителей еврозоны, в том числе Латвии, от неконтролируемой и высокой инфляции", - пишет Казакс.
Однако, по его мнению, пока рано объявлять о победе над инфляцией, а значит, еще не время снижать процентные ставки.
Казак объясняет, что монетарная политика едина для всей еврозоны, поэтому цель в 2% инфляции в среднесрочной перспективе - это цель для еврозоны в целом, а не для отдельной страны. Инфляционные различия между странами должны решаться с помощью национальной политики.
Слишком быстрый и продолжительный рост зарплат может также привести к росту цен и запустить спираль "зарплаты-цены", которая, если ее остановить, потребует еще большего повышения процентных ставок и приведет экономику к еще более резкому замедлению.
"Чтобы избежать этого, процентные ставки следует удерживать на нынешнем уровне в течение некоторого времени - пока не будет уверенности в том, что темпы роста зарплат замедляются и не вызовут новой волны инфляции", - говорит Казакс.
"Поспешное снижение процентных ставок может "оживить" инфляцию. Необходимы терпение и постепенные, пошаговые действия", - пишет президент Банка Латвии.
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