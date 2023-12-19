Минсообщения добавляет, что с учетом значительной суммы рамочного договора и времени его действия в договор заложен подробный механизм индексации, покрывающий затраты на него за счет финансовых средств EISI.

После заключения договора о строительстве основной трассы Rail Baltica в Латвии, которое в соответствии с договором делегирования будет осуществлять Eiropas Dzelzceļa līnijas, надзор за его выполнением будет осуществлять Минсообщения. Основными задачами министерства станут контроль за исполнением обязательств и сроков договора, надзор и содействие реализации, контроль за денежным потоком, а также управление стратегическими и финансовыми рисками.

Параллельно Минсообщения готовит доклад об охвате, затратах и планах по реализации проекта Rail Baltica с целью обеспечения функциональности проекта и соединения железнодорожной линии с европейской железнодорожной системой до 2030 года. Дополнительно планируется предложить поправки к закону о реализации проекта Rail Baltica, чтобы точно определить сферы ответственности участвующих сторон и ускорить внедрение проекта.

Планируется, что доклад может быть рассмотрен правительством в январе 2024 года.

Ранее сообщалось, что в конкурсе, организованном Eiropas dzelzceļa līnijas, право на заключение договора было предоставлено объединению компаний Франции, Польши и Италии E.R.B. Rail Baltica JV. Согласно сообщению, имеющемуся в системе электронных закупок, предложенная E.R.B. Rail Baltica JV договорная цена составляет 3,7 млрд евро.

Объединение E.R.B. Rail Baltica JV создано компаниями Eiffage Génie Civil (Франция), Budimex (Польша) и Rizzani de Eccher (Италия).

Как сообщалось, проект Rail Baltica предусматривает строительство железнодорожной линии с колеей европейской ширины от Таллинна до литовско-польской границы, которая соединит страны Балтии с другими европейскими странами по железной дороге. Протяженность Rail Baltica составит 870 км, а максимальная скорость движения поездов - 240 километров в час.

Первоначально стоимость Rail Baltica оценивалась в 5,8 млрд евро, но сейчас она значительно возросла. Часть расходов будет покрыта за счет средств Европейского союза. Поэтапное открытие Rail Baltica планируется с 2028 по 2030 год.

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