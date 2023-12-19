Правительство во вторник, 19 декабря, концептуально поддержало заключение договора о работах по строительству основной трассы железнодорожного проекта Rail Baltica в Латвии стоимостью 3,7 млрд евро с первоначальным заказом на строительные работы первой очереди стоимостью 165 млн евро, сообщили агентству LETA представители Министерства сообщения.
Правительство поддержало строительство основной трассы Rail Baltica в Латвии. Ее стоимость 3,7 млрд евро (1)
Минсообщения отмечает, что во вторник правительство рассмотрело подготовленный министерством доклад о закупке по осуществлению строительных работ на основной трассе железнодорожного проекта Rail Baltica в Латвии, предмете и содержании заключаемого договора, а также порядке его финансирования.
Расходы на строительство основной трассы в Латвии оцениваются в 3,7 млрд евро, а на реализацию строительных работ первой очереди необходимо 165 млн евро без налога на добавленную стоимость.
При этом Минсообщения отмечает, что при подписании договора Латвия возьмет на себя обязательства государственного бюджета только за строительные работы первой очереди, которым уже обеспечено финансирование Европейского инструмента соединения инфраструктуры (EISI).
В рамки договора включено строительство основной трассы Rail Baltica за пределами Риги на участках эстонская граница-Вангажи, Вангажи-Саласпилс-Миса, Миса-литовская граница, а также участке железнодорожной линии, пересекающем Ригу, и соединении с Рижским аэропортом на двух ветках, в том числе на участке Рижский аэропорт-Миса.
В свою очередь, строительные работы на основной трассе Rail Baltica за пределами Риги включают в себя строительство железнодорожной насыпи, путепровода, а также рельсовых путей и другой сопутствующей инфраструктуры. Указанные работы на участке общей протяженностью около 230 км разделены на два региона: южный, протяженностью около 130 км, и северный, протяженностью около 100 км, которые, в свою очередь, разделены на более короткие участки, с соответствующим разрешением на строительство для каждого.
Минсообщения также сообщает, что договор с исполнителем строительных работ разработан на основании условий договора признанной в мире Международной федерации инженерных консультаций. Для выполнения договора признан подходящим подход рамочного договора, позволяющий Латвии осуществлять строительные работы поэтапно после выполнения нескольких предварительных условий: должны быть доступны строительные проекты, завершено отчуждение недвижимой собственности и обеспечено финансирование. Этапы строительных работ предполагается заказывать в соответствии с доступностью финансирования - EISI, и в рамках государственного софинансирования.
При этом с опорой на международно распространенный метод раннего вовлечения произойдет подключение застройщика к уже протекающей фазе проектирования, что позволит оптимизировать решения в соответствии с выбранной строителем технологией.
Минсообщения также добавляет, что договор планируется разделить на очереди, предварительно заказав строительные работы первой очереди в Баускском крае под Иецавой, где в будущем будет находиться пункт обслуживания инфраструктуры Rail Baltica. Первоначальные работы будут включать в себя мобилизацию региональной команды южной части и привлечение необходимых ресурсов, рассмотрение строительных проектов и подготовку к строительным работам, создание базы строительных работ, а также работы в соответствии с первыми пятью разрешениями на строительство протяженностью 13 километров.
Затраты на строительные работы первой очереди предполагается покрыть за счет финансирования восьмого (CEF8) и девятого (CEF9) проектного финансирования EISI к проекту Rail Baltica. В свою очередь, финансирование на заказ и выполнение дальнейших работ планируется из следующих этапов EISI, в том числе десятого (CEF10). Чтобы обеспечить финансирование в достаточном объеме для реализации заявленной деятельности, заявки будут готовиться в тесном сотрудничестве с вовлеченными в выполнение договора сторонами, отмечает Минсообщения.
Минсообщения добавляет, что с учетом значительной суммы рамочного договора и времени его действия в договор заложен подробный механизм индексации, покрывающий затраты на него за счет финансовых средств EISI.
После заключения договора о строительстве основной трассы Rail Baltica в Латвии, которое в соответствии с договором делегирования будет осуществлять Eiropas Dzelzceļa līnijas, надзор за его выполнением будет осуществлять Минсообщения. Основными задачами министерства станут контроль за исполнением обязательств и сроков договора, надзор и содействие реализации, контроль за денежным потоком, а также управление стратегическими и финансовыми рисками.
Параллельно Минсообщения готовит доклад об охвате, затратах и планах по реализации проекта Rail Baltica с целью обеспечения функциональности проекта и соединения железнодорожной линии с европейской железнодорожной системой до 2030 года. Дополнительно планируется предложить поправки к закону о реализации проекта Rail Baltica, чтобы точно определить сферы ответственности участвующих сторон и ускорить внедрение проекта.
Планируется, что доклад может быть рассмотрен правительством в январе 2024 года.
Ранее сообщалось, что в конкурсе, организованном Eiropas dzelzceļa līnijas, право на заключение договора было предоставлено объединению компаний Франции, Польши и Италии E.R.B. Rail Baltica JV. Согласно сообщению, имеющемуся в системе электронных закупок, предложенная E.R.B. Rail Baltica JV договорная цена составляет 3,7 млрд евро.
Объединение E.R.B. Rail Baltica JV создано компаниями Eiffage Génie Civil (Франция), Budimex (Польша) и Rizzani de Eccher (Италия).
Как сообщалось, проект Rail Baltica предусматривает строительство железнодорожной линии с колеей европейской ширины от Таллинна до литовско-польской границы, которая соединит страны Балтии с другими европейскими странами по железной дороге. Протяженность Rail Baltica составит 870 км, а максимальная скорость движения поездов - 240 километров в час.
Первоначально стоимость Rail Baltica оценивалась в 5,8 млрд евро, но сейчас она значительно возросла. Часть расходов будет покрыта за счет средств Европейского союза. Поэтапное открытие Rail Baltica планируется с 2028 по 2030 год.
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