Академический центр LU в Торнякалнсе: за 15 лет готова лишь половина проекта

Один из источников финансирования - отчуждение недвижимости, принадлежащей ЛУ. Вчера правительство одобрило продажу 11 таких объектов до 2027 года.

На первом этапе проекта Академического центра LU (АЦ) с привлечением денег еврофондов, софинансирования государства и LU (в общей сложности 36 млн евро) был построен Дом природы, который был сдан в эксплуатацию в 2015 году.

На втором этапе (выделенное на это финансирование составило 83,2 млн евро) в 2019 году было завершено строительство Дома наук, а Дом письма планируется открыть в следующем году - в нем найдут себе место факультет гуманитарных и социальных наук и институты.

Обозначен и дальнейший путь развития АЦ: третья очередь предусматривает строительство Дома технологий, здоровья, спорта и студенческого дома. Сейчас в сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком уже проведено предварительное исследование этих проектов, сообщил на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке ректор LU Индрикис Муйжниекс.

Следующий в списке - Дом спорта, на проектирование и строительство которого уже объявлена закупка (заявки на нее подали 11 претендентов) и который предполагается завершить в 2026 году. Для Дома спорта и Дома здоровья Банк развития Совета Европы уже утвердил финансирование в размере 15 млн евро, что составляет лишь небольшую часть от общего объема средств: на строительство спортивного комплекса ориентировочно требуются 40 млн евро, хотя еще в 2019 году расчеты показывали, что может хватить 25 млн евро.

Закупка покажет, каковы реальные затраты и можно ли будет осуществить задуманное. В настоящий момент планируется строительство на площади 15 270 кв. м, на которой разместились бы три трансформируемых зала, фитнес-центр и 50-метровый бассейн с десятью дорожками.

Очень важной составляющей является именно бассейн - с точки зрения прибыли он самый рентабельный. В центре могут быть трудоустроены 45 работников, а количество его посетителей в день в среднем может достигать 4200 человек.

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