Обвиняемый в шпионаже в пользу РФ таксист Сидоров освобожден из-под стражи

Рижский городской суд на этой неделе решил освободить из-под стражи обвиняемого в шпионаже в пользу России таксиста Сергея Сидорова.
После решения суда прокуратура в среду применила к мужчине меры пресечения - передачу под надзор полиции и запрет на выезд из страны, подтвердили в прокуратуре.
В данный момент уголовное дело готовится к передаче суду.
Как уже сообщалось, в октябре Служба государственной безопасности (VDD) обратилась в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело в отношении таксиста, который по поручению преступной организации "Антифашисты Прибалтики" целенаправленно собирал информацию, противоречащую интересам национальной безопасности Латвии.
В дальнейшем мужчина собирался передать информацию российским спецслужбам, сообщили в VDD.
В ходе расследования VDD установила 23 случая шпионажа, осуществленного этим человеком. Гражданин Латвии поддерживал регулярную связь с лидерами преступной организации "Антифашисты Прибалтики".
Таксист регулярно предоставлял им информацию о личном составе и технике Вооруженных сил Латвии и стран-союзников, стратегически важных объектах на территории Латвии. Он также передал преступной организации информацию о компаниях в Латвии, которые поддерживают Украину и противостоят российской агрессии.
Работа таксистом облегчила мужчине получение информации, что позволило ему относительно спокойно находиться вблизи аэропорта, порта и других стратегически важных объектов.
Как сообщалось, VDD задержала мужчину по подозрению в шпионаже в пользу России 15 августа этого года. У дома таксиста было обнаружено несколько носителей информации, а также символы, подтверждающие его прокремлевские идеологические убеждения, такие как флаги России и СССР.
VDD предупреждает, что за любую причастность к так называемым "Антифашистам Прибалтики" в преступной деятельности, направленной против интересов национальной безопасности Латвии, или оказание поддержки организации для осуществления такой деятельности грозит уголовная ответственность.
Дело против "Антифашистов Прибалтики" было начато 28 ноября 2022 года в связи с антигосударственной деятельностью и поддержкой интересов государства-агрессора России с использованием Telegram-канала и других каналов аналогичного содержания. Первоначально дело было возбуждено за помощь иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии, а позже квалификация преступления была изменена, поскольку информация, полученная в ходе расследования, свидетельствует о том, что преступления были совершены в рамках специально созданной для этой цели преступной организации.
По имеющейся у VDD информации, преступная организация была основана в ноябре 2022 года не менее чем пятью гражданами Латвии, которые создали канал "Антифашисты Прибалтики" и несколько связанных каналов на платформе Telegram. С момента своего создания преступная организация целенаправленно и систематически использовала эти каналы для различных действий, направленных против интересов национальной безопасности Латвии, в том числе для незаконного сбора не подлежащей разглашению информации и другой информации с целью передачи ее российским спецслужбам и другим учреждениям.
Уже сообщалось, что 10 октября Служба государственной безопасности передала в прокуратуру материалы дела против шести жителей Латвии, чтобы привлечь их к уголовной ответственности за руководство преступной организацией "Антифашисты Прибалтики" и участие в ее преступных действиях.
Как указала VDD, в ноябре прошлого года группа лиц, называющих себя "Антифашистами Прибалтики", начала проводить и координировать деятельность, направленную против национальной безопасности Латвии, используя специально созданные для этого группы в Telegram.
VDD возбудила уголовный процесс против "Антифашистов Прибалтики" 28 ноября 2022 года. В ходе расследования было установлено, что преступная организация целенаправленно и систематически использовала каналы в Telegram для различных действий, направленных против интересов национальной безопасности Латвии, в том числе для незаконного сбора не подлежащей разглашению информации и другой информации с целью передачи ее российским спецслужбам и другим учреждениям.
За руководство преступной организацией и участие в совершенных ею преступлениях предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы или лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
Одна из фигурантов - прокремлевская активистка Татьяна Андриец, которая провела в заключении около восьми месяцев и недавно была освобождена. Среди других потенциальных обвиняемых - Александр Жгун, Станислав Букайн, Сергей Васильев, Виктория Матуль и Роман Самуль.
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