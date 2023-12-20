Обвиняемый в шпионаже в пользу РФ таксист Сидоров освобожден из-под стражи

Как сообщалось, VDD задержала мужчину по подозрению в шпионаже в пользу России 15 августа этого года. У дома таксиста было обнаружено несколько носителей информации, а также символы, подтверждающие его прокремлевские идеологические убеждения, такие как флаги России и СССР.

VDD предупреждает, что за любую причастность к так называемым "Антифашистам Прибалтики" в преступной деятельности, направленной против интересов национальной безопасности Латвии, или оказание поддержки организации для осуществления такой деятельности грозит уголовная ответственность.

Дело против "Антифашистов Прибалтики" было начато 28 ноября 2022 года в связи с антигосударственной деятельностью и поддержкой интересов государства-агрессора России с использованием Telegram-канала и других каналов аналогичного содержания. Первоначально дело было возбуждено за помощь иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии, а позже квалификация преступления была изменена, поскольку информация, полученная в ходе расследования, свидетельствует о том, что преступления были совершены в рамках специально созданной для этой цели преступной организации.