В Риге установят новый порог дохода для малообеспеченных домохозяйств

В отделе внешней коммуникации Рижской думы отметили, что после изменений социальную помощь смогут получать примерно на 25% больше рижан, чем до сих пор.

После вступления в силу этих обязательных правил в 2024 году порог дохода малообеспеченного домохозяйства составит 549 евро для первого или единственного члена домохозяйства, что на 68 евро больше, чем сейчас, и 384 евро для остальных членов семьи. Таким образом, порог дохода малообеспеченного домохозяйства в Риге будет повышен до максимального, установленного в стране.

В программе муниципального бюджета следующего года "Социальные льготы для жителей города Риги" потребуется дополнительное финансирование, и прогнозируется, что число получателей дополнительной социальной помощи увеличится примерно на четверть. В этом году за десять месяцев статус малообеспеченного домохозяйства в самоуправлении получили 12 950 человек. После вступления постановлений в силу уровень жизни жителей с низкими доходами улучшится.

Малообеспеченным домохозяйствам предоставляется возможность получения пособий социальной помощи, в т.ч. жилищное пособие, пособие на медицинское обслуживание, пособие на оплату долга, пособие, связанное с выплатой долга за использование жилья, пособие на поддержку получения образования, пособие для начала самостоятельной жизни после выхода из учреждения для взрослых, оказывающего долгосрочные услуги по социальному уходу и реабилитации, пособие для достижения целей социальной реабилитации.

Поправки должна еще принять Рижская дума.

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