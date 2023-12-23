Ринкевич о необычном Рождестве: "Стало так плохо, что приехала неотложка"

"Я на самом деле праздники очень мало праздную. Почти никогда", - говорит Эдгар Ринкевич.

На вопрос "почему?" он отвечает: "Даже не знаю. Наверное, нет внутренней необходимости. Может быть, с 18 ноября немного иначе - это для меня и праздник, и обязанность, но обычно у меня праздники - это, скорее, момент, когда я заряжаю свои батарейки.

Я даже не знаю, что буду делать в это Рождество - теперь мне придется внести довольно большие изменения в мой привычный распорядок жизни, который определяется хотя бы тем, что есть охрана.

Я даже иногда в шутку говорю - у меня такое ощущение, что за мной все время кто-то следит (иронично-театрально), и кажется, что они повсюду... Если говорить серьезно, то мои охранники очень профессиональны и тактичны, но я знаю, что они где-то есть. Вы просто должны принять это во внимание в этой работе".