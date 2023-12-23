Ринкевич о необычном Рождестве: "Стало так плохо, что приехала неотложка"

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью журналу Ieva рассказал, что на самом деле он почти не отмечает Рождество.
"Я на самом деле праздники очень мало праздную. Почти никогда", - говорит Эдгар Ринкевич.
На вопрос "почему?" он отвечает: "Даже не знаю. Наверное, нет внутренней необходимости. Может быть, с 18 ноября немного иначе - это для меня и праздник, и обязанность, но обычно у меня праздники - это, скорее, момент, когда я заряжаю свои батарейки.
Я даже не знаю, что буду делать в это Рождество - теперь мне придется внести довольно большие изменения в мой привычный распорядок жизни, который определяется хотя бы тем, что есть охрана.
Я даже иногда в шутку говорю - у меня такое ощущение, что за мной все время кто-то следит (иронично-театрально), и кажется, что они повсюду... Если говорить серьезно, то мои охранники очень профессиональны и тактичны, но я знаю, что они где-то есть. Вы просто должны принять это во внимание в этой работе".
Президент вспоминает забавное празднование Рождества. "Самое интересное Рождество у меня было, когда мне было десять или одиннадцать лет. Несмотря на времена дефицита, моя мама каким-то образом достала мандарины, килограмма два.
Она думала, что удачно спрятала их перед праздником, но я так же удачно их нашел. И я так же успешно съел все два килограмма, в промежутках закусывая пипаркукас.
Через пару часов мне стало настолько плохо, что приехала неотложка, и я провел Рождество и Новый год в Слокской больнице. После этого я целый год не мог смотреть ни на мандарины, ни на пипаркукас. Все были очень напуганы, никто не мог понять, в чем дело - я долго не признавался, что ел мандарины. Я лежал в больнице и чувствовал себя самым несчастным человеком во всей огромной вселенной".
Интервью целиком читайте в новом номере журнала Ieva!
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