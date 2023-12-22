Объявлено, кто будет модернизировать электрифицированную сеть на железной дороге

Открытый конкурс "Модернизация и развитие железнодорожной электрифицированной сети: строительство" LDz объявило в июне этого года. Закупка предусматривает строительство контактных сетей с перспективой перехода от тяги постоянного тока 3 кВ к переменной тяге тока 25 кВ на железнодорожных линиях Рига - Земитани (в том числе Браса), Засулаукс - Болдерая и Засулаукс - Слока.

Предусмотренный срок выполнения работ составляет 760 дней, т.е. работы должны быть завершены не позднее 30 января 2026 года.

Предполагаемая договорная цена закупки составляет 67 млн евро.

Информация Firmas.lv свидетельствует, что Nordes Būve зарегистрировано в 2016 году, его основной капитал составляет 3000 евро. В 2022 году компания работала с оборотом 14,506 млн евро, что на 64% больше, чем в 2021 году, а прибыль компании составила 38 999 евро вопреки убыткам в 2021 году. Истинным бенефициаром "Nordes Būve" является Константин Пановко.

Компания Baltic construction Company (BCC) была зарегистрирована в 2008 году, ее основной капитал составляет 7112 евро. Оборот предприятия в 2022 году составил 17,238 млн евро, что на 22,6% больше, чем в 2021 году, а прибыль увеличилась в несколько раз - до 1,077 млн евро. Истинным бенефициаром предприятия является Беата Цвечковска.

BMGS зарегистрирована в 1993 году, ее основной капитал составляет 3,24 млн евро. Оборот предприятия в 2022 году достиг 35,139 млн евро, что на 31,9% больше, чем в 2021 году, а прибыль сократилась на 42,7% - до 112 638 евро. Истинными бенефициарами BMGS являются Дмитрий Прокопчик и Елена Пара.

Как сообщалось, оборот концерна LDz в прошлом году достиг 254,788 млн евро, что на 2,3% больше, чем в 2021 году, однако концерн понес убытки в размере 2,368 млн евро в противовес прибыли годом ранее.

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