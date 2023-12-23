Где дороже, где дешевле? В столицах Балтии разные тенденции цен на топливо

В конце рабочей недели самая высокая цена на бензин была в Таллинне, самая низкая - в Вильнюсе. Дизельное топливо самым дорогим было в Риге, самым дешевым - в Вильнюсе.

В Риге на АЗС Circle K на улице Краста цена бензина 95-й марки и дизтоплива снизилась на 1,2% и была одинаковой - 1,594 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС Circle K на проспекте Саванорю цена бензина 95-й марки снизилась на 0,7% до 1,474 евро за литр, дизтоплива - увеличилась на 1,3% до 1,534 евро за литр.

В Таллинне на АЗС Circle K цена 95-го бензина увеличилась на 0,6% до 1,629 евро за литр, цена дизельного топлива - на 0,7% до 1,529 евро за литр.

Цены на автогаз в столицах стран Балтии за неделю не изменились - в Риге автогаз стоил 0,735 евро за литр, в Вильнюсе - 0,652 евро за литр, в Таллинне - 0,68 евро за литр.

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