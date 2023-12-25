Опасный пожар в Юрмале тушили четыре часа

В воскресенье, 24 декабря, в 22:17 спасателям поступил вызов на улицу Звартас в Юрмале, где горело трехэтажная хозяйственное здание площадью 100 квадратных метров.

Работы по тушению опасного пожара завершились только спустя четыре часа.

Утром в воскресенье в 10:43 в VUGD поступил звонок на улицу Иерикю в Риге, где загорелась дверь площадью два квадратных метра в квартире на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома.

Пожарные спасли трех человек из горящей квартиры и соседней, еще двое были эвакуированы, пройдя через задымление с помощью спасательных масок.

Работу пожарных на месте происшествия затрудняла плотно расположенные во дворе машины, поэтому пожарные поначалу не смогли добраться до места происшествия. Работы по тушению закончились в 12 часов.

В канун Рождества на кухне одноэтажного жилого дома в Ерценской волости Валмиерского края загорелся рождественский венок и стена. Пожар заметили и потушили до приезда пожарных.

За последние сутки в VUGD поступило 39 звонков. Из них 12 вызовов были на тушение пожаров, 19 - на спасательные работы, еще восемь вызовов оказались ложными.

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