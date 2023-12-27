Новый поезд Вильнюс - Рига: комментарии премьер-министров Литвы и Латвии

Как уже сообщалось, после этого Шимоните и Скуодис приехали на поезде в Ригу.

В Риге в 10:43 гостей встретили премьер-министр Латвии Эвика Силиня и министр сообщения Каспар Бришкенс.

Силиня: поезд между Вильнюсом и Ригой укрепит экономические связи двух стран

Новый поезд, соединяющий столицы Латвии и Литвы, еще больше укрепит дружбу и экономические связи двух стран, а также откроет нашим жителям новые возможности для путешествий, подчеркнула премьер-министр Латвии Эвика Силиня, встретившая прибывшую на новом поезде в Ригу премьер-министра Литвы Индриду Шимоните.

По словам Силини, маршрут отлично дополняет существующее воздушное сообщение между Латвией и Литвой.

"Это радостное событие еще больше укрепит нашу дружбу. Литва является крупнейшим партнером Латвии как в торговле, так и в туризме - каждый пятый турист в Латвии родом из Литвы. Кроме того, жители соседней страны также часто пользуются Рижским аэропортом и услугами авиакомпании airBaltic, которая за неделю выполняет 38 полетов в литовские аэропорты. А новый железнодорожный маршрут дополняет существующие соединения воздушного сообщения, создает новые возможности для туризма и экономического сотрудничества", - сказала Силиня.

На рабочем обеде главы правительств Латвии и Литвы обсудили совместные проекты в сферах энергетики и транспорта и ситуацию с безопасностью в регионе, а также дальнейшую политическую, финансовую и военную поддержку Украины.

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