Новый поезд Вильнюс - Рига: комментарии премьер-министров Литвы и Латвии

Путешествие на поезде - это "европейская привычка", заявила в среду утром в Вильнюсе премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, открывая пассажирское железнодорожное сообщение между Вильнюсом и Ригой.
"Многие из нас пробовали разные способы передвижения между Вильнюсом и Ригой - летали на самолете, ездили на машине, ездили на автобусе. Теперь к этим вариантам добавится, пожалуй, самый экологичный способ передвижения - по железной дороге", - сказала Шимоните на Вильнюсском вокзале перед отправлением первого пассажирского поезда в Ригу. Она подчеркнула, что путешествие на поезде - это "европейская привычка".
Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис отметил, что создание железнодорожной остановки, например, в Йонишкисе является частью региональной политики. Он выразил надежду, что в будущем этот маршрут будет дополнен сообщением с Таллинном и другими маршрутами в Латвию.
"Нам нужно продлить маршрут поезда из Риги в Таллинн, и мы действительно хотим этого, и три страны должны продолжать это делать", - сказал министр, добавив, что необходимо также сообщение через Даугавпилс.
Эгидиюс Лазаускас, генеральный директор государственного железнодорожного концерна Литвы Lietuvos geležinkeliai, заявил, что железнодорожное сообщение между Вильнюсом и Ригой будет субсидироваться из государственного бюджета Литвы, а на латвийской стороне оно будет осуществляться на коммерческой основе.
Как уже сообщалось, после этого Шимоните и Скуодис приехали на поезде в Ригу.
В Риге в 10:43 гостей встретили премьер-министр Латвии Эвика Силиня и министр сообщения Каспар Бришкенс.
Силиня: поезд между Вильнюсом и Ригой укрепит экономические связи двух стран
Новый поезд, соединяющий столицы Латвии и Литвы, еще больше укрепит дружбу и экономические связи двух стран, а также откроет нашим жителям новые возможности для путешествий, подчеркнула премьер-министр Латвии Эвика Силиня, встретившая прибывшую на новом поезде в Ригу премьер-министра Литвы Индриду Шимоните.
По словам Силини, маршрут отлично дополняет существующее воздушное сообщение между Латвией и Литвой.
"Это радостное событие еще больше укрепит нашу дружбу. Литва является крупнейшим партнером Латвии как в торговле, так и в туризме - каждый пятый турист в Латвии родом из Литвы. Кроме того, жители соседней страны также часто пользуются Рижским аэропортом и услугами авиакомпании airBaltic, которая за неделю выполняет 38 полетов в литовские аэропорты. А новый железнодорожный маршрут дополняет существующие соединения воздушного сообщения, создает новые возможности для туризма и экономического сотрудничества", - сказала Силиня.
На рабочем обеде главы правительств Латвии и Литвы обсудили совместные проекты в сферах энергетики и транспорта и ситуацию с безопасностью в регионе, а также дальнейшую политическую, финансовую и военную поддержку Украины.
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