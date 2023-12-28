"Будто американские горки": под Ригой вновь отменяют автобусные рейсы

Однако долгосрочный договор с Liepājas autobusu parks расторгать на данный момент не планируется.

"У них как будто американские горки - бывают моменты, когда дела очень плохи, в этом году август и сентябрь были уж совершенно безумными, - заявил руководитель отдела по связям с общественностью ATD Виктор Закис. - Дело тут не в том, что они не знали, что подписывают - они знали. Они своей подписью подтвердили, что смогут это предоставить. Нет такого, что некоторые рейсы можно отменять. В договоре этого не предусмотрено".

Чтобы исправить ситуацию, осенью этого года ATD обратилась к Liepājas autobusu parks с просьбой сократить количество маршрутов в окрестностях Риги, перераспределив их между предприятиями Latvijas sabiedriskais autobuss и Nordeka. В Liepājas autobusu parks на вопрос о возможности выполнения рейсов сейчас ответили, что за последние два месяца компания выполнила 99,8% рейсов в Рижском районе.

С другой стороны, переговоры о перераспределении части рейсов сети еще продолжаются. Правда, компания уже сообщила в Facebook, что

в последний день этого года не выполнит два рейса, а 1 января - целых 20.

Liepājas autobusu parks видит возможное решение в разработке генерального отраслевого соглашения, которое послужит одним из механизмов для повышения зарплат и престижа профессии водителя автобуса.

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