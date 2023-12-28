Отмена пониженного PVN на овощи и фрукты: крупнейшие сети решают вопрос о ценообразовании

Как сообщили представители Maxima Latvija, предприятие покроет часть повышения ставки PVN из собственных средств и сохранит нынешние цены на конкретные товары и после 31 декабря.

Представители Maxima Latvija обещают опубликовать более подробную информацию об инициативе и продуктах, на которые будет сохранена текущая обычная цена, в начале января, добавив, что для конкретных продуктов будет также создана специальная маркировка.

Руководитель отдела коммуникации Lidl Latvija Дана Хасана сказала агентству LETA, что, несмотря на изменение ставки PVN,

компания сохранит свое обещание обеспечивать лучшие цены на повседневные продукты питания, распространяя его также на овощи и фрукты.

"Мы делаем и будем делать это и впредь", - сказала она.

Как сообщила представитель Rimi Latvia Инга Бите, с 1 января Rimi продолжит делать выгодные ценовые предложения на овощи и фрукты.

Также будет продолжена начатая в конце года программа, в рамках которой дети могут бесплатно брать фрукты во время визита родителей в магазин.

Как сообщалось, 7 декабря Сейм принял в окончательном чтении поправки к закону об PVN, вводящие на один год пониженную ставку 12% на свежие фрукты, ягоды и овощи.

Действующая ставка PVN в размере 5% на фрукты и овощи действует до 31 декабря 2023 года. Первоначально в законопроекте, предложенном правительством, была предусмотрена обычная ставка PVN 21%, но по предложению политиков коалиции Сейм решил применять ставку 12% в течение одного года.

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