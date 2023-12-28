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В прошлом году 22,5% латвийцев были подвержены риску бедности

rus.tvnet.lv/LETA
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Бедность. Иллюстративное фото
Бедность. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В 2022 году в Латвии 419 000 человек, или 22,5% населения подвергались риску бедности, что соответствует уровню 2021 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Это люди, чьи доходы в прошлом году были ниже порога бедности.

Больше всего риску бедности подвержены пожилые люди в возрасте 65 лет и старше - 40,1%. Одинокие пожилые люди особенно подвержены риску бедности (67,8%). Риск бедности также был высок среди безработных взрослых (53,9%) и домохозяйств с одним взрослым и детьми-иждивенцами (29,6%).

В прошлом году, по мере роста доходов, порог бедности также увеличился и достиг 563 евро в месяц для домохозяйства с одним человеком по сравнению с 513 евро в месяц в 2021 году. Для домохозяйств с двумя взрослыми и двумя детьми до 14 лет порог бедности в 2022 году составил 1 182 евро в месяц по сравнению с 1 077 евро в месяц в 2021 году.

Самая высокая доля людей, подверженных риску бедности, была в Латгале - 37,4%, а самая низкая в Риге и Рижском регионе - 16,2%. В Видземе риску бедности были подвержены 28,7% жителей, в Курземе - 27,5%, в Земгале - 25,2%.

В прошлом году риск бедности увеличился для домохозяйств с двумя взрослыми и тремя и более детьми-иждивенцами - с 17,1% в 2021 году до 19,5% в 2022 году. Аналогичным образом, риск бедности увеличился для домохозяйств с одним человеком в возрасте до 64 лет - с 28,9% в 2021 году до 29,8% в 2022 году. В свою очередь, риск бедности снизился для домохозяйств с двумя взрослыми и одним ребенком - с 15,1% в 2021 году до 10,2% в 2022 году, а также для двух взрослых без детей - с 22,8% в 2021 году до 20,7% в 2022 году. Для остальных домохозяйств риск бедности остался неизменным.

ЦСУ напоминает, что государственная поддержка в 2022 году предотвратила увеличение риска бедности для наиболее уязвимых групп - пожилых людей, семей с детьми.

Повышение семейного государственного пособия в зависимости от количества детей, увеличение размера минимальной пенсии, освобожденной от подоходного налога, индексация пенсий привели к тому, что риск бедности не увеличился или даже немного снизился для пожилых людей и семей с детьми. Исключение составили домохозяйства с двумя взрослыми и тремя и более детьми, для которых риск бедности несколько увеличился, отметили в статистическом управлении.

В опросе приняли участие 10 200 респондентов в возрасте от 16 лет и старше из 5800 домохозяйств.

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