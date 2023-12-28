В прошлом году 22,5% латвийцев были подвержены риску бедности

Это люди, чьи доходы в прошлом году были ниже порога бедности.

Больше всего риску бедности подвержены пожилые люди в возрасте 65 лет и старше - 40,1%. Одинокие пожилые люди особенно подвержены риску бедности (67,8%). Риск бедности также был высок среди безработных взрослых (53,9%) и домохозяйств с одним взрослым и детьми-иждивенцами (29,6%).

В прошлом году, по мере роста доходов, порог бедности также увеличился и достиг 563 евро в месяц для домохозяйства с одним человеком по сравнению с 513 евро в месяц в 2021 году. Для домохозяйств с двумя взрослыми и двумя детьми до 14 лет порог бедности в 2022 году составил 1 182 евро в месяц по сравнению с 1 077 евро в месяц в 2021 году.

Самая высокая доля людей, подверженных риску бедности, была в Латгале - 37,4%, а самая низкая в Риге и Рижском регионе - 16,2%. В Видземе риску бедности были подвержены 28,7% жителей, в Курземе - 27,5%, в Земгале - 25,2%.