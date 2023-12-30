Видео ⟩ Покупатель недоволен, что в праздники работает мало кассиров, а кассы самообслуживания пустуют

Зритель программы Bez Tabu Райвис отметил, что за несколько дней до праздника в магазине Rimi работали только два кассира, а кассы самообслуживания были пусты. Он считает, что покупатели не хотят выполнять работу кассира, поэтому призывает торговцев в праздничные дни привлекать к работе больше продавцов.

Райвис заметил, что пока кассы самообслуживания пустуют, покупатели выстраиваются в длинные очереди к кассиру - по его мнению, это показывает отношение покупателей к кассам самообслуживания.

По его словам, люди плохо пользуются кассами самообслуживания, поскольку это не так удобно и быстро, как рекламируют торговцы. Часто бывает сложно найти конкретный продукт для сканирования, например продукты, которые нужно взвесить, поэтому люди по-прежнему хотят оплачивать свои покупки в традиционной кассе.

В Латвийской ассоциации торговцев (LTA) утверждают, что кассовые аппараты самообслуживания были установлены с целью сокращения времени пребывания в супермаркете, однако переход только на кассы самообслуживания пока не планируется.

Торговцы отметили, что количество покупателей, использующих кассы самообслуживания, увеличивается с каждым годом, но большинство людей по-прежнему хотят оплачивать свои покупки на кассе.

Также в магазинах по всему миру уже работают новые сканеры товаров, которые упрощают процесс покупок - сканер сам считывает и находит нужный товар, и покупателю не приходится сканировать его самостоятельно. В LTA отмечают, что они могут появиться в Латвии через три года.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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