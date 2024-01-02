В середине января в Сигулде откроется новый магазин Lidl

Новый магазин будет находиться на перекрестке улицы Пулквиежа Бриежа и Видземского шоссе.

В компании указали, что здание магазина занимает площадь более 2200 метров, в том числе площадь торгового зала составляет 1420 метров.

Кроме того, представители Lidl отмечают высокую энергоэффективность здания, которая позволяет в цифровом виде контролировать количество электроэнергии, необходимой для отопления, освещения и вентиляции магазина.

В свою очередь для благоустройства и озеленения окружающей территории у магазина посажено более 100 различных кустов и деревьев.

В данный момент в Латвии работает 26 магазинов Lidl, они открыты в 12 городах страны.

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