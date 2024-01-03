Министр: нужно договориться об алгоритме на случай технических проблем с пассажирскими поездами

По словам министра, прежние случаи технических сбоев с поездами показали, что существующий алгоритм действий не работает.

"На этой неделе мы соберем для переговоров в чрезвычайном режиме представителей Pasažieru vilciens, Latvijas dzelzceļš и Автотранспортной дирекции и попросим, чтобы эти три организации договорились о сотрудничестве, алгоритмах, процедурах оповещения и резервном транспорте", - сказал Бришкенс.

По словам министра, ситуация, когда система оповещения пассажиров не действует, неприемлема.

"Это ненормальная ситуация, когда пассажиры вынуждены сидеть несколько часов в неотапливаемых, холодных, темных поездах (...), не получая информации о том, пойдет поезд дальше или нет", - сказал Бришкенс.

Министр также сообщил, что в среду, 3 января, в рейсы отправились девять из 11 новых электропоездов, введенных в эксплуатацию. "Технические нюансы устраняются относительно быстро", - сказал министр, добавив, что важно, чтобы технические проблемы с новыми поездами не стали систематическими.

Как сообщалось, сегодня министр и правление АО Pasažieru vilciens встретятся с руководством чешской компании Škoda Vagonka, чтобы потребовать объяснений по поводу дефектов новых электропоездов и обсудить дальнейшие действия по их устранению.

Во вторник утром, 2 января, из-за поломки нового электропоезда на направлении в Скулте было отменено несколько рейсов, а другие существенно задерживались.

В целом различные технические недостатки выявлены у пяти новых электропоездов.

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