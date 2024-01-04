В Риге снижаются цены на квартиры: насколько и в каких микрорайонах?

Средняя цена серийных квартир в жилых районах Риги в декабре по сравнению с ноябрем снизилась на 0,1%, а в 2023 году цены на квартиры в целом снизились на 7%, говорится в последнем исследовании рынка серийных квартир, которое провела компания по недвижимости Arco Real Estate.
В декабре средняя цена серийных квартир упала до 850 евро за квадратный метр.
При этом средняя цена квартир в декабре 2023 года была на 48% ниже, чем 1 июля 2007 года, когда средняя цена серийной квартиры без ремонта достигла исторического максимума в 1620 евро за квадратный метр.
В декабре минимальные колебания цен наблюдались в крупнейших микрорайонах Риги, что связано с общим снижением активности рынка.
В Arco Real Estate констатируют, что в ноябре и декабре в ряде микрорайонов цены не изменились. В целом в 2023 году наблюдалось самое большое падение цен на серийные квартиры с 2009 года.
С начала 2023 года цены на квартиры снизились во всех крупных микрорайонах Риги. Самое большое падение цен в микрорайонах Риги с начала года наблюдалось в Золитуде - на 10%. В других крупных микрорайонах Риги цены в 2023 году снизятся на 3-8%.
В декабре средняя цена квадратного метра серийных квартир снизилась на 0,1% для однокомнатных, на 0,4% для трехкомнатных и на 0,1% для четырехкомнатных квартир. В декабре изменений цен на двухкомнатные квартиры не произошло.
В декабре по сравнению с ноябрем снижение цен наблюдались почти во всех крупнейших микрорайонах Риги. Самое значительное понижение наблюдалось в Золитуде, где за месяц цены снизились на 0,5%. В декабре цены не изменились в Болдерае, Зиепниеккалнсе и Иманте, а также на Тейке.
Самые высокие цены на серийные квартиры в декабре зафиксированы на Тейке, где средняя цена квадратного метра составила 1069 евро за квадратный метр, а самая низкая цена была в Болдерае - 646 евро за квадратный метр.
В декабре самые дорогие квартиры были в домах серий 119 и 104, где цены на двухкомнатные квартиры в удовлетворительном состоянии колебались от 51 000 евро до 55 000 евро в зависимости от местоположения.
С другой стороны, самыми дешевыми были дома литовского проекта, где ценовой диапазон двухкомнатных квартир составлял от 30 000 евро до 41 000 евро, и "хрущевки", где цены на двухкомнатные квартиры колебались от 27 000 до 43 000 евро, в зависимости от района.
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