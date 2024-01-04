В Риге снижаются цены на квартиры: насколько и в каких микрорайонах?

В декабре средняя цена серийных квартир упала до 850 евро за квадратный метр.

При этом средняя цена квартир в декабре 2023 года была на 48% ниже, чем 1 июля 2007 года, когда средняя цена серийной квартиры без ремонта достигла исторического максимума в 1620 евро за квадратный метр.

В декабре минимальные колебания цен наблюдались в крупнейших микрорайонах Риги, что связано с общим снижением активности рынка.

В Arco Real Estate констатируют, что в ноябре и декабре в ряде микрорайонов цены не изменились. В целом в 2023 году наблюдалось самое большое падение цен на серийные квартиры с 2009 года.

С начала 2023 года цены на квартиры снизились во всех крупных микрорайонах Риги. Самое большое падение цен в микрорайонах Риги с начала года наблюдалось в Золитуде - на 10%. В других крупных микрорайонах Риги цены в 2023 году снизятся на 3-8%.