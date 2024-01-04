Латвийские экономисты о том, когда упадет процентная ставка по кредитам

Последние полтора года Европейский центральный банк (ЕЦБ) последовательно поднимал ключевую ставку, пока она не достигла 4,5%. Но в конце 2023 года ЕЦБ принял решение больше не поднимать процентные ставки. Об этом сообщает программа Латвийского радио 4 "Домская площадь".
Теперь главный вопрос, которым задаются многие, когда процентная ставка начнет свое снижение?
Экономиста банка SEB Дайнис Гашпуйтис уверен, что понижение ставки будет происходить постепенно. Первое снижение экономист прогнозирует уже в конце первого - начале второго квартала этого года.
"Самое существенное падение ставки можно будет ожидать к концу года. Тогда ипотечные заемщики и те, кто выплачивают лизинг, почувствуют реальное снижение ежемесячных платежей", - уверен Гашпуйтис.
Экономист банка LUMINOR Петерис Траутиньш также уверен, в падении ставок.
"Ясно, что ставки пойдут вниз - других вариантов просто нет. И это уже видно по нашим банковским инструментам. Так, если мы посмотрим на 12-месячную ставку, она уже составляет 3,5 процента - по сравнению с ситуацией в октябре, это падение больше, чем на полпроцента. По прогнозу, в конце года трехмесячная ставка будет меньше 2 процентов - сейчас она 4, то есть, планируется падение в два раза", - рассказал Траутиньш.
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