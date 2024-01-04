Латвийские экономисты о том, когда упадет процентная ставка по кредитам

"Ясно, что ставки пойдут вниз - других вариантов просто нет. И это уже видно по нашим банковским инструментам. Так, если мы посмотрим на 12-месячную ставку, она уже составляет 3,5 процента - по сравнению с ситуацией в октябре, это падение больше, чем на полпроцента. По прогнозу, в конце года трехмесячная ставка будет меньше 2 процентов - сейчас она 4, то есть, планируется падение в два раза", - рассказал Траутиньш.