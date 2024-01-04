В пятницу цена электроэнергии на бирже превысит 1000 евро за МВтч

С 7 до 8 часов утра, а также с 12:00 до 15:00 и с 17:00 до 20:00 цена электроэнергии на бирже составит от 0,70 до 0,99 евро за кВтч.

Среднесуточная цена составит 0,67 евро за кВтч.

Учитывая ожидаемый скачок цен, Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) призывает жителей, заключивших договоры на оказание услуг по электроснабжению по биржевой цене, обратить внимание на потребление электроэнергии в ближайшие дни.

Жителям предлагается оценить возможности сокращения использования электроприборов в часы, когда биржевые цены выше, а предпринимателям - подготовиться к скачку цен.

"Принимая во внимание, что в странах региона - Балтии и странах Северной Европы - биржевые цены выросли из-за холодной погоды и последующего общего увеличения потребления электроэнергии, мы призываем другие домохозяйства оценить возможности снижения использование электроприборов", - говорит председатель SPRK Алда Озола.

Эксперты SPRK поясняют, что основной причиной высоких цен на электроэнергию является погода, в том числе температура воздуха, которая примерно на 10-15 градусов ниже средних сезонных показателей, что способствует потреблению электроэнергии. В Финляндии некоторые производственные предприятия временно не работают, в результате чего электроэнергию приходится закупать в Эстонии. Росту цен также способствуют ограничения межсоединения Estlink 1 между Финляндией и Эстонией.

SPRK сообщает, что направила информационный запрос на биржу Nord Pool, которая сообщила, что в настоящее время не видит признаков злонамеренных манипуляций на рынке, но проведет углубленный анализ данных биржи 5 января и продолжит следить за ситуацией.

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