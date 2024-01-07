В конце прошлого года один из наиболее заметных политиков Национального объединения Янис Иесалниекс даже дважды удивил общественность. Сначала он сообщил, что принял профессиональный вызов вне политики, поэтому больше не будет баллотироваться на политические должности. Однако после этого стала известна новая должность Иесалниекса - руководитель по строительным контрактам государственного предприятия Eiropas Dzelzceļa līnijas (EDzL), которое является реализатором проекта Rail Baltica в Латвии.
Представитель Нацобъединения Иесалниекс ушел из политики: его новое место работы связано с Rail Baltica
Передаче De Facto Латвийского телевидения на предприятии признали, что практический опыт Иесалниекса со строительными договорами небольшой, однако его не было и у других финалистов конкурса на эту должность, так как зарплата в размере 3500 евро - неконкурентоспособна в сфере.
EDzL - госпредприятие, цель основания которого - реализация проекта железнодорожной инфраструктуры общего пользования Rail Baltica в Латвии.
В октябре предприятие, акционером которого является Министерство сообщения, опубликовало объявление о поиске руководителя по строительным контрактам в отдел реализации и управления проектами.
В EDzL пояснили, что эта вакансия появилась, так как один из трех руководителей ушел с работы. В требованиях было четко указано, что они ищут человека с опытом работы в строительном секторе, желательно международного уровня. На объявление обратил внимание и недавно оставшийся без работы в связи со сменой правительства Янис Иесалниекс, юридический советник предыдущего министра сообщения Яниса Витенбергса.
"Я еще в прошлом году - я сказал бы, в начале - понял, что не хочу продолжать карьеру политика. То, что после этого сменилось правительство, фактически лишь ускорило мои планы, которые уже обозначились ранее", - заявил в интервью De Facto Иесалниекс.
Отец бывшего политика Юрис Иесалниекс много лет был директором администрации национальной государственной железнодорожной компании Latvijas dzelzceļš, поэтому интерес к железной дороге и сфере сообщения у Иесалниекса-младшего в крови.
После того как вместе с министром сообщения Витенбергсом работу потеряло и все его бюро, непереизбранный в прошлом году в Сейм Иесалниекс решил, что будет искать работу в каком-нибудь госпредприятии или учреждении, связанном с сообщением. По утверждениям самого Иесалниекса, помощи в поисках работы он ни у кого из однопартийцев или бывших коллег не просил. Осенью прошлого года он разослал девять заявок на разные конкурсы.
Вакансия EDzL привлекла внимание Иесалниекса, так как в этом году он понял - это рабочее место его мечты как ярого сторонника проекта Rail Baltica: "Оценив требования в этом объявлении о вакансии, я подумал, что смогу потянуть эту работу, принимая во внимание, что у меня есть, хоть и небольшой, опыт в обслуживании недвижимости и строительстве, что я явно подтвердил во время выполнения практического задания... ну, я понял, что нужно делать в такой ситуации".
Опыт Иесалниекса в частном секторе был недолгим, да и закончился более десяти лет назад, когда он стал консультантом фракции Национального объединения и позднее занял несколько политических должностей - он был парламентским секретарем Минюста, советником министра в Минсообщения и депутатом Сейма.
В 2009 и 2010 годах Иесалниекс, баллотируясь на выборах, указывал, что является юристом предприятия Regumino. Это предприятие по-прежнему обслуживает торговый центр Liedags в Юрмале напротив станции Слока.
Как так получилось, что из 19 претендентов на позицию, на которой нужно будет контролировать выполнение миллиардных договоров на строительство, лучшим был признан человек, с небольшим, как он сам признает, да и давним опытом в сфере строительства?
Из слов главы отдела по персоналу EDzL Иевы Мурниеце следует, что остальные кандидаты были гораздо слабее, кроме того, и у них не было опыта в строительстве: "Я сама работаю в управлении персоналом более 20 лет, и все эти годы именно в сфере строительства. Юристов с компетенцией в строительстве сейчас в принципе на рынке не найти, а если они и есть, то стоят гораздо дороже, чем мы можем предложить".
На вопрос, не придется ли теперь EDzL брать "более дешевого" юриста без опыта в строительстве, она сказала: "Я не хотела бы принижать и говорить "более дешевого", но это своего рода решение, так как конкретный сотрудник работает в команде по управлению проектом совместно с коллегами, которые, в свою очередь, являются и инженерами, и они в рамках своей компетенции прекрасно друг друга дополняют".
Мурниеце, которая сама была в составе конкурсной комиссии, рассказала, что на второй тур из 19 кандидатов были приглашены всего четыре - как уже упоминалось, практического опыта в строительстве не было ни у одного из них.
Завершить конкурс безрезультатно EDzL все-таки не решилось - не было уверенности в том, что и более длительные поиски помогут найти более сильных кандидатов: "Нет, конечно, мы всегда можем завершить конкурс, но поймите: нам нужно делать дело! Нам нужно выполнять работу, и кому-то надо работать. Как я уже говорила, испытательный срок покажет, оправдались ли наши ожидания в связи с этим сотрудником или нет".
Иесалниекс считает, что испытательный срок он выдержит, и утверждает, что новое рабочее место - не просто попытка "перезимовать", пока Национальное объединение находится в оппозиции. После выборов в Сейм он остался первым за чертой, однако, даже если бы появилась возможность попасть в Сейм, теперь он мандат депутата брать не планирует.
Иесалниекс утверждает, что бывшим политическим соратникам, со многими из которых он был со времен создания партии Visu Latvijai, он сообщил о новой должности только после того, как был на нее принят.
De Facto известно, что в Министерстве сообщения о том, что Иесалниекс - кандидат на должность в EDzL, знали еще во время конкурса. Впрочем, запросы пошли только после завершения конкурса. По словам Мурниеце, предприятие уже подало в министерство всю требуемую информацию.
Министерство сообщения письменно ответило De Facto, что правление EDzL несет ответственность за выполнение задач, делегированных государством, и что именно правление формирует команду, с которой взятые на себя обязательства могут быть выполнены с усердием хорошего и заботливого управляющего. Министерство надеется, что компании обеспечивают справедливость и прозрачность при отборе наиболее подходящих кандидатов на должности.
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