Представитель Нацобъединения Иесалниекс ушел из политики: его новое место работы связано с Rail Baltica

В 2009 и 2010 годах Иесалниекс, баллотируясь на выборах, указывал, что является юристом предприятия Regumino. Это предприятие по-прежнему обслуживает торговый центр Liedags в Юрмале напротив станции Слока.

Как так получилось, что из 19 претендентов на позицию, на которой нужно будет контролировать выполнение миллиардных договоров на строительство, лучшим был признан человек, с небольшим, как он сам признает, да и давним опытом в сфере строительства?

Из слов главы отдела по персоналу EDzL Иевы Мурниеце следует, что остальные кандидаты были гораздо слабее, кроме того, и у них не было опыта в строительстве: "Я сама работаю в управлении персоналом более 20 лет, и все эти годы именно в сфере строительства. Юристов с компетенцией в строительстве сейчас в принципе на рынке не найти, а если они и есть, то стоят гораздо дороже, чем мы можем предложить".

На вопрос, не придется ли теперь EDzL брать "более дешевого" юриста без опыта в строительстве, она сказала: "Я не хотела бы принижать и говорить "более дешевого", но это своего рода решение, так как конкретный сотрудник работает в команде по управлению проектом совместно с коллегами, которые, в свою очередь, являются и инженерами, и они в рамках своей компетенции прекрасно друг друга дополняют".