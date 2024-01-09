Neste Latvija закрывает все магазины самообслуживания Easy Deli

В то же время он заявил, что Neste Latvija договорилась с предприятием розничной торговли продуктами питания Narvesen, что в январе Narvesen начнет работать в этих магазинах со своими собственными магазинами, у которых будет продавец.

Он напомнил, что первый бесконтактный магазин самообслуживания Neste Latvija открыла в 2021 году, добавив, что объем реализованных товаров не был таким, чтобы окупить инвестиции предприятия.

"На наш взгляд, это очень хорошая концепция, которая обязательно будет развиваться в будущем, но, возможно, мы слишком быстро вышли на этот рынок. Было принято решение закрыть магазины и в Финляндии", - сказал Бейзикис.

Он также сказал, что технологии, которые можно использовать в таких магазинах, в настоящее время меняются очень быстро, что требует новых инвестиций, добавив, что, вероятно, потребуется некоторое время, чтобы технология развивалась и покупателям можно было предложить лучшую концепцию.