Neste Latvija закрывает все магазины самообслуживания Easy Deli

В конце 2023 года продавец топлива SIA Neste Latvija принял решение закрыть все пять магазинов самообслуживания Neste Easy Deli, сообщил председатель правления SIA Neste Latvija Арманд Бейзикис.
В то же время он заявил, что Neste Latvija договорилась с предприятием розничной торговли продуктами питания Narvesen, что в январе Narvesen начнет работать в этих магазинах со своими собственными магазинами, у которых будет продавец.
Он напомнил, что первый бесконтактный магазин самообслуживания Neste Latvija открыла в 2021 году, добавив, что объем реализованных товаров не был таким, чтобы окупить инвестиции предприятия.
"На наш взгляд, это очень хорошая концепция, которая обязательно будет развиваться в будущем, но, возможно, мы слишком быстро вышли на этот рынок. Было принято решение закрыть магазины и в Финляндии", - сказал Бейзикис.
Он также сказал, что технологии, которые можно использовать в таких магазинах, в настоящее время меняются очень быстро, что требует новых инвестиций, добавив, что, вероятно, потребуется некоторое время, чтобы технология развивалась и покупателям можно было предложить лучшую концепцию.
"Очевидно также, что сеть магазинов должна быть достаточно широкой, хотя бы ради логистики, и именно поэтому мы согласились сотрудничать с Narvesen. Точно так же в последние годы при поиске мест для новых заправок мы сотрудничаем с Hesburger и смотрим, чтобы всем хватило места. Hesburger и Narvesen также хорошо сотрудничают, и они могут дополнять друг друга", - отметил Бейзикис.
Уже сообщалось, что Neste Latvija инвестировала более 500 000 евро в создание, технологии и решения безопасности пяти магазинов самообслуживания Neste Easy Deli.
Оборот Neste Latvija в 2022 году составил 566,847 миллиона евро, что на 46,7% больше, чем годом ранее, а прибыль компании выросла на 68,4% - до 15,351 миллиона евро.
Компания Neste Latvija зарегистрирована в 1993 году, ее акционерный капитал составляет 15,03 миллиона евро. По информации Firmas.lv, владельцем Neste Latvija является компания Neste Affiliate из Нидерландов.
Оборот концерна Reitan Convenience Latvia торговой сети Narvesen в 2022 году составил 91,982 млн евро, что на 23,1% больше, чем годом ранее, при этом убытки предприятия сократились в 3,1 раза - до 548 985 евро.
Компания зарегистрирована в 1997 году, ее акционерный капитал составляет 10 592 672 евро. Единственным владельцем Reitan Convenience Latvia является норвежская компания Reitan Convenience. Предприятие представлена в странах Северной Европы и Балтии такими брендами, как Narvesen, 7-eleven, Caffeine, R-kiosk и Pressbyrån, UnoX и Rema 1000.
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