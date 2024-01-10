airBaltic до конца марта отменит полеты в Тель-Авив

Решение принято с учетом нынешней ситуации в Израиле.

Ранее сообщалось, что в середине октября 2023 года airBaltic объявила об отмене полетов в и из Тель-Авива до 1 января 2024 года.

Также сообщалось, что 7 октября прошлого года боевики ХАМАС из контролируемого ими сектора Газа вторглись на территорию Израиля, убив около 1400 человек, в основном мирных жителей, и захватив более 240 заложников. С 7 октября Израиль непрерывно атакует сектор Газа с воздуха, суши и моря.

По расчетам агентства LETA, за 11 месяцев 2023 года airBaltic перевезла 4,197 млн пассажиров, что на 37,5% больше, чем за аналогичный период в 2022 году.

Оборот концерна airBaltic в 2022 году составил 500,17 млн евро, что в 2,5 раза больше, чем в 2021 году, а убытки компании сократились в 2,5 раза - до 54,219 млн евро.

Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, компании Aircraft Leasing 1, которая принадлежит датскому бизнесмену Ларсу Тусену, - 2,03%.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!