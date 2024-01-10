Небоскребы Zunda Towers в Пардаугаве выставлены на продажу

Как сообщил исполнительный директор девелопера комплекса Towers construction Management Айгар Герхардс, основным бизнесом владельца комплекса не является недвижимость, поэтому приобрести комплекс может любой покупатель, который предложит цену, соответствующую ожиданиям владельца.

Герхардс не стал прогнозировать, за какое время может быть продан комплекс, отметив лишь, что сделка может стать одной из крупнейших в сегменте коммерческих площадей в Балтии.

"Если найдется покупатель, готовый заплатить названную цену, то юридические формальности можно уладить довольно быстро", - сказал Герхардс.

На вопрос об объявленных год назад Towers construction Management планах по возведению в комплексе третьей башни Герхардс ответил, что работа продолжается и идет необходимая процедура согласования.

В случае, если за это время для Zunda Towers найдется покупатель и у комплекса сменится владелец, дальнейшее развитие проекта по строительству третьего здания будет зависеть от планов нового владельца, добавил Герхардс.

Комплекс высотных зданий Zunda Towers был введен в эксплуатацию в январе 2020 года. Общий размер инвестиций в комплекс составляет 200 млн евро.

Девелопером проекта является компания Towers construction Management, опосредованно принадлежащая бизнесмену российского происхождения Юрию Шефлеру.

Основной бизнес Шефлера связан с производством и распространением алкогольной продукции.

Согласно данным Firmas.lv, Towers construction Management зарегистрирована в 2010 году, основной капитал компании составляет 19,8 млн евро. Towers construction Management в 2022 году работала с оборотом в размере 2,599 млн евро, а ее прибыль составила 70 601 евро.

Общая площадь комплекса Zunda Towers составляет около 90 000 кв. м: здесь имеются квартиры и офисы, на первых пяти этажах здания, соединяющего обе башни, предусмотрены рестораны, помещения для конференц-залов, кафе, торговые площади. Также запланированы фитнес-центр и 25-метровый бассейн с релаксационной и спа-зоной.

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