Неполадки с электричками: Pasažieru vilciens сократит число рейсов

Пока чешское предприятие Škoda Vagonka устраняет дефекты у поставленных электричек, VAS Pasažieru vilciens до 4 марта будет вынуждено ежедневно выполнять на 7 рейсов меньше, чем обычно, объявил глава компании Роджер Янис Григулис. Об этом рассказывает Rus.LSM.
Каждый день в Латвии выполняется около 320 рейсов. Снижение этого количества даст возможность Škoda Vagonka привести новые электрички в такое состояние, при котором их можно вернуть в эксплуатацию без рисков для пассажиров.
"Выбирая, какие рейсы отменить, мы смотрели на то, где меньше поток пассажиров или есть сравнительно близкая альтернатива в виде другого рейса поезда", - заверил Григулис. По его словам, в компании рассчитывают, что Škoda Vagonka обеспечит специалистов, которые будут сопровождать новые рейсы, чтобы предотвращать те ситуации, когда поезд во время перевозки пассажиров может полностью остановиться. "Если Škoda Vagonka сможет в срок обеспечить надежную работу поездов, мы возобновим выполнение этих рейсов раньше", - утверждает Григулис.
Если пассажиры приобрели билеты именно на отмененные рейсы, их можно будет использовать на других.
Всего каждый день отменяют четыре рейса в направлении Тукумса и три - в сторону Скулте.
В тукумсском направлении не будет рейса Nr. 6347 Рига - Дубулты (отправлялся в 18:24) и Дубулты - Рига (Nr. 6346, в 19:18), Рига - Слока (Nr. 6443, 20:54) и Слока - Рига (Nr. 6444, 22:18).
На линии в Скулте на время пропадут рейсы Саулкрасты - Рига (Nr. 6103, 5:29), Рига - Саулкрасты (Nr. 6108, 6:43, а также Nr. 6117, 8:39).
При этом на предприятии подчеркнули, что на время отмены рейсов возвращать старые электрички не стоит, т.к. официальный срок их эксплуатации закончился.
Из 17 новых поездов Škoda Vagonka пока реально доступны для эксплуатации только 60%, и министр сообщения Каспар Бришкенс требует, чтобы производитель в течение двух месяцев обеспечил их 95-процентную их доступность. Самый резонансный инцидент с электричками произошел утром 2 января на станции Гарциемс: поезд не смог продолжить путь, поскольку разрядились его аккумуляторы. Пассажиры провели несколько часов в неотапливаемой и неосвещенной электричке. Эта поломка также привела к задержке других рейсов.
Затраты на приобретение новых электропоездов, запчастей и оборудования для техобслуживания, а также строительства центра по ремонту электропоездов, оценивались в 255,9 млн евро.
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