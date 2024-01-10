Неполадки с электричками: Pasažieru vilciens сократит число рейсов

Каждый день в Латвии выполняется около 320 рейсов. Снижение этого количества даст возможность Škoda Vagonka привести новые электрички в такое состояние, при котором их можно вернуть в эксплуатацию без рисков для пассажиров.

"Выбирая, какие рейсы отменить, мы смотрели на то, где меньше поток пассажиров или есть сравнительно близкая альтернатива в виде другого рейса поезда", - заверил Григулис. По его словам, в компании рассчитывают, что Škoda Vagonka обеспечит специалистов, которые будут сопровождать новые рейсы, чтобы предотвращать те ситуации, когда поезд во время перевозки пассажиров может полностью остановиться. "Если Škoda Vagonka сможет в срок обеспечить надежную работу поездов, мы возобновим выполнение этих рейсов раньше", - утверждает Григулис.

Если пассажиры приобрели билеты именно на отмененные рейсы, их можно будет использовать на других.

Всего каждый день отменяют четыре рейса в направлении Тукумса и три - в сторону Скулте.