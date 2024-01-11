Видео ⟩ В Марупе водитель перепутала педали и въехала в магазин

В Марупе есть только один магазин Maxima. Им ежедневно пользуются как местные жители, так и те, кто проезжает мимо. Однако днем в среду, 10 января, в магазин врезался белый джип KIA Sportage.

"Она, кажется, перепутала педали и вместо тормоза нажала на газ. Она медленно катилась сюда. (Передача: Но не похоже, что это было так уж медленно...) Нет, это было медленно. Она просто перепутала педали - газ вместо тормоза", - рассказал очевидец.

Программа Degpunktā связалась с компанией Maxima Latvija, чтобы узнать больше о ситуации и дальнейшей работе магазина.

"В результате инцидента ни клиенты, ни сотрудники не пострадали. Сразу же начались работы по исправлению ситуации. Магазин продолжает работать и доступен для покупателей. В настоящее время ответственные службы принимают необходимые меры для выяснения ситуации", - пояснили в компании.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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