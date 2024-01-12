Pasažieru vilciens начал возмещать пассажирам убытки. Где подать заявку?

С начала года в компанию поступило 24 запроса на компенсацию и 37 запросов на возврат неиспользованных билетов от своих клиентов.

За неиспользованные билеты уже выплачено 104 евро. Общая сумма требований о компенсации еще уточняется, но предполагается, что она будет в пределах 100-200 евро.

После этого компания взыскивает убытки с виновной стороны.

Подать заявку на компенсацию можно на сайте vivi.lv в разделе Saziņai ("Связь"), в кассах или в центре обслуживания клиентов на Рижском Центральном вокзале.

Также сообщается, что с пятницы, 12 января, перевозку пассажиров будет обеспечивать 13 новых электропоездов, сообщили в компании Pasažieru vilciens.

В компании заявили, что большая часть новых поездов перенаправлена ​​на железнодорожные линии Рига-Тукумс и Рига-Айзкраукле.

Представители Pasažieru vilciens пояснили, что план по снижению рисков предусматривает, что новые поезда должны как можно меньше ходить по однопутным железнодорожным линиям, а также должен быть предусмотрен резерв поездов на случай необходимости перевозки пассажиров.

Планируется, что новые электропоезда, которые сейчас не ходят и находятся в ремонте, затем вернутся на линии.

В компании также сообщили, что план снижения рисков предусматривает сокращение количества рейсов на 2%. Сокращение рейсов выбрано там, интервал между поездами составляет 15-30 минут до и после отмененного рейса.

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