Министр: Даже Škoda не ожидала таких дефектов в новых поездах

Закупки новых электропоездов Škoda Vagonka обернулась многочисленными дефектами в электричках, из-за чего на маршрут иногда не могут выйти более 60% уже поставленных поездов, признал в программе "ТЧК" на Rus.LSM.lv глава Минсообщения Каспар Бришкенс.
Сейчас в латвийской столице находится техническая команда Škoda, работающая над тем, чтобы устранить выявленные недочеты. Министр признал, что при введении новых поездов вероятно появление неисправностей, однако они редко оказываются настолько серьезными, что вынуждают поезд остановиться.
Самым громким инцидентов с новыми электричками стал инцидент от 2 января, когда из-за неисправности батареи один из новых поездов встал в районе Гарциемса, а его пассажиры несколько часов ждали в неотапливаемом вагоне, пока их эвакуируют.
"Ненормально, когда люди два часа находятся в информационном вакууме. Во-вторых - на такие случаи должны быть предусмотрены альтернативные транспортные возможности. Например, запасные локомотивы, которые бы находились в стратегических пунктах", - заявил Бришкенс, подчеркнув, что особенно это важно на железнодорожной линии, где только одна ветка, и остановившийся поезд блокирует все движение. "Также должны быть аварийные автобусы, чтобы быстро эвакуировать людей. Я жду решений от вовлеченных в этот процесс учреждений", - сказал министр.
Также Бришкенс отрицает, что причиной неисправностей могла стать спешка с выводом поездов в эксплуатацию. "Пока нет информации, что что-то было сделано в спешке и вскроются новые дефекты. Даже Škoda таких дефектов не ожидала", - признал он.
Тем временем к чешской компании уже применяются санкции. Так, дефекты уровня "А", прописанные в контракте, необходимо устранить в течение суток. Если это не происходит, начисляется штраф в 1500 евро за каждый состав. Дефекты уровня "Б" не влияют на функциональность поезда и должны быть устранены в течение трех дней. В противном случае начисляется штраф в 500 евро за день.
Как сообщалось, пока Škoda Vagonka устраняет дефекты у новых электричек, VAS Pasažieru vilciens до 4 марта выполняет на 7 рейсов меньше, чем обычно, объявил глава компании Роджер Янис Григулис.
Общие затраты на приобретение 32 электропоездов, запчастей на пять лет, оборудования для техобслуживания, а также строительства центра по ремонту электричек, оценивались почти в 256 млн евро.
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