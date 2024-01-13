Министр: Даже Škoda не ожидала таких дефектов в новых поездах

Сейчас в латвийской столице находится техническая команда Škoda, работающая над тем, чтобы устранить выявленные недочеты. Министр признал, что при введении новых поездов вероятно появление неисправностей, однако они редко оказываются настолько серьезными, что вынуждают поезд остановиться.

Самым громким инцидентов с новыми электричками стал инцидент от 2 января, когда из-за неисправности батареи один из новых поездов встал в районе Гарциемса, а его пассажиры несколько часов ждали в неотапливаемом вагоне, пока их эвакуируют.

"Ненормально, когда люди два часа находятся в информационном вакууме. Во-вторых - на такие случаи должны быть предусмотрены альтернативные транспортные возможности. Например, запасные локомотивы, которые бы находились в стратегических пунктах", - заявил Бришкенс, подчеркнув, что особенно это важно на железнодорожной линии, где только одна ветка, и остановившийся поезд блокирует все движение. "Также должны быть аварийные автобусы, чтобы быстро эвакуировать людей. Я жду решений от вовлеченных в этот процесс учреждений", - сказал министр.