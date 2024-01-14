Земля и постройки: Latvijas Pasts выставляет на аукцион еще десять объектов недвижимости

Как местоположение объектов недвижимости, так и их потенциальное использование и цены очень разные - для покупки будут доступны земля, здания, офисные и торговые помещения.

Из опубликованной на сайте Latvijas Pasts информации следует, что самая низкая стартовая цена на аукционе установлена для объекта "Почтовое отделение" в Вайнове Резекненского края, который будет выставлен на аукцион со стартовой ценой 548 евро и аукционной надбавкой в 20 евро.

Самая высокая стартовая цена установлена для объекта на улице Рупницас, 3 в Лиепе Цесисского края, который будет выставлен на аукцион со стартовой ценой 44 600 евро и аукционной надбавкой 450 евро.

Latvijas Pasts предлагает подавать заявки на участие в аукционах через раздел электронных аукционов Судебной администрации izsoles.ta.gov.lv или написав на электронный адрес izsoles@pasts.lv. Более подробную информацию об объектах можно найти в разделе "Недвижимость" на сайте предприятия.

Продажа объектов связана с тем, что они больше не нужны для основной деятельности Latvijas Pasts.

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