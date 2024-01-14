На углу улиц Бривибас и Дзирнаву построят магазины и рестораны

На углу улиц Бривибас и Дзирнаву в Риге, где сейчас находится незастроенная площадь с автостоянкой, будут построены магазины и рестораны, сообщили агентству LЕТА в Рижской думе.
План строительства реализует SIA Hansa Holiday, которое получило разрешение на строительство. В настоящее время на участке ведутся изыскания и бурятся скважины.
Девелопером строительного проекта является SIA Open architektūra un dizains.
Проект предусматривает строительство на участке временного двухэтажного здания в минималистском стиле с современными деталями, с многофункциональным использованием, включая рестораны и торговые площади.
Проект предусматривает террасу на крыше с богатой растительностью в различных контейнерах, горшках и ящиках.
Здание будет построено из сборных элементов.
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