Вс, 14.01.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

На углу улиц Бривибас и Дзирнаву построят магазины и рестораны

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Строительство. Иллюстративное фото
Строительство. Иллюстративное фото Фото: Bannafarsai_Stock/Shutterstock

На углу улиц Бривибас и Дзирнаву в Риге, где сейчас находится незастроенная площадь с автостоянкой, будут построены магазины и рестораны, сообщили агентству LЕТА в Рижской думе.

План строительства реализует SIA Hansa Holiday, которое получило разрешение на строительство. В настоящее время на участке ведутся изыскания и бурятся скважины.

Девелопером строительного проекта является SIA Open architektūra un dizains.

Проект предусматривает строительство на участке временного двухэтажного здания в минималистском стиле с современными деталями, с многофункциональным использованием, включая рестораны и торговые площади.

Проект предусматривает террасу на крыше с богатой растительностью в различных контейнерах, горшках и ящиках.

Здание будет построено из сборных элементов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх